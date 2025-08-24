La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Hospital Rafael Méndez de Lorca. Gonzalo J. Martínez / AGM

Herido grave al caer de un paramotor en vuelo en Caravaca de la Cruz

Fue el piloto del aparato quien avisó al 112 de la caída de su copiloto

LA VERDAD

Domingo, 24 de agosto 2025, 10:30

Un hombre de 35 años ha resultado herido grave este domingo al caer de un paramotor en vuelo en la pedanía de La Almudema, en Caravaca. El piloto del paramotor fue quien dio la voz de alarma y llamó al Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia a las 8.37 horas para avisar de que su copiloto había caído desde gran altura.

Hasta el lugar indicado por el piloto, con las coordinadas de ubicación precisas, se ha dirigido una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, también se ha informado a Guardia Civil.

Los sanitarios han atendido al herido y lo han trasladado inmovilizado, estable y consciente al hospital Rafael Méndez de Lorca para valorar las posibles lesiones internas.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una mujer de Murcia tras caer de una embarcación y ser alcanzada por la hélice en Jávea
  2. 2 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 23 de agosto de 2025
  3. 3

    Fuego de una noche de verano en las calles de Murcia
  4. 4 Extranjeros, clientes de otras comunidades e inversores acaparan el mercado de la vivienda en la Región de Murcia
  5. 5 La empresa encargada de la suelta de vaquillas en las fiestas de Fortuna responsabiliza a un aficionado de las caídas del animal
  6. 6 Un incendio forestal en Granada obliga a desplegar un amplio dispositivo para contener las llamas
  7. 7 Detenido un médico por grabar a pacientes sin su consentimiento en Alicante
  8. 8

    Medio Ambiente detecta cerca de cien canteras sin restaurar y este año solo se intervendrá en once
  9. 9

    Robert Pocklington: «No hay discusión, Murcia fue fundada en junio del año 825»
  10. 10

    Crece la presión para reabrir este año la línea Cartagena - Albacete con un óptimo servicio de trenes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Herido grave al caer de un paramotor en vuelo en Caravaca de la Cruz

Herido grave al caer de un paramotor en vuelo en Caravaca de la Cruz