Herido grave al caer de un paramotor en vuelo en Caravaca de la Cruz Fue el piloto del aparato quien avisó al 112 de la caída de su copiloto

LA VERDAD Domingo, 24 de agosto 2025, 10:30 Comenta Compartir

Un hombre de 35 años ha resultado herido grave este domingo al caer de un paramotor en vuelo en la pedanía de La Almudema, en Caravaca. El piloto del paramotor fue quien dio la voz de alarma y llamó al Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia a las 8.37 horas para avisar de que su copiloto había caído desde gran altura.

Hasta el lugar indicado por el piloto, con las coordinadas de ubicación precisas, se ha dirigido una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, también se ha informado a Guardia Civil.

Los sanitarios han atendido al herido y lo han trasladado inmovilizado, estable y consciente al hospital Rafael Méndez de Lorca para valorar las posibles lesiones internas.