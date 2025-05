Ana María Vacas Martínez-Blasco CARAVACA DE LA CRUZ Domingo, 11 de mayo 2025, 11:25 Comenta Compartir

ICON TALENTS AV VII – FOTOGRAFÍA

Juan Carlos Martínez de Maya. Fotógrafo

«Le gusta descubrir rostros ajenos desconocidos en cualquier calle»

Juan Carlos, aunque se formó como Trabajador Social, siempre ha sentido una fuerte atracción por el mundo del arte. El primer contacto con la fotografía fue por medio de su tío Aurelio Martínez, que era el fotógrafo de la familia durante toda su infancia. Observarlo y ver cómo el trataba con tanto cariño sus máquinas, creó un enorme interés sobre esta especialidad artística, la cual se hizo presente en su vida hasta ahora. Siendo aficionado a la acuariofilia, necesitaba aprender a hacer óptimas fotos que sirvieran como presentación de cada especie para su venta y este fue el detonante que lo impulsó a involucrarse de manera más directa. Esa afición inicial se fue transformando hasta convertirse en una parte fundamental de su vida profesional.

En 2008 compró su primera máquina réflex. Fueron años lentos en el aprendizaje, no tenía el anhelo de correr sino de absorber con criterio cada trabajo que desarrollaba. Después de eso ha ido comprando diferentes máquinas, la mayoría de las cuales son antiguas a su inicio.

Ha sido muy autodidacta en su formación hasta hace dos años, que comienza con una educación más exhaustiva, más profesional. Esta trayectoria ha sido muy progresiva, casi siempre ir aprendiendo por necesidad de conseguir efectos deseados, capturar con sensibilidad un momento determinado, sobre todo preocupándose por la iluminación, que siempre ha sido su prioridad. En 2023 realizó un Máster en la academia Kubestudio, dirigida por el fotógrafo Jon Hernández. Esta formación le ayudó a perfeccionar su técnica.

Entiende que conocer las bases de la fotografía, comprender los conceptos es bastante sencillo, pero conseguir enfocarlas hacia un proceso artístico es una causa mucho más difícil y necesita de una sensibilidad especial para llegar a emocionar con su mirada. Se considera un profesional de estudio porque es donde generalmente trabaja y se siente más cómodo, controlando todo a la perfección, por ello ahora está interesado en los exteriores. No tiene una concepción rígida de la imagen, suele preparar el vestuario, la iluminación, pero no imponiendo, siendo muy flexible y, sobre todo, con un toque impulsivo. En su caso personal, no concibe la fotografía sin personas, incluso sus paisajes contienen la figura humana, no siempre en primer plano, pero presentes. A Juan Carlos le gusta descubrir rostros ajenos desconocidos en cualquier calle, pero irrumpir en el espacio privado de la persona es complicado; incluso, a veces, imposible.

La visión más artística cree que la percibe más el espectador que el propio fotógrafo, aunque siempre esté interiorizada para el que enfoca, pero quizás no es consciente en ese mismo momento.

Reconoce que el fotorreportaje es su terreno donde le gustaría tener su propia personalidad. En los últimos años se ha centrado en la fotografía familiar y de producto, aunque ha sido en los reportajes de fotografía de embarazo donde más se ha especializado, cuidando mucho la iluminación y la estética para crear imágenes que perduren. Le interesa realizar procesos experimentales en sesiones infantiles sobreponiendo trabajos analógicos con fotografía réflex.

En la fotografía actualmente se está intentando descontextualizar la fotografía religiosa artística para aportarle un valor añadido, pero cuesta mucho que las personas de edad se adapten a estos cambios, por otra parte, necesarios.

Los referentes que se hacen presentes en su vida son aquellos que generalmente se conocen por medio de las redes sociales, hoy día presentes para acercarnos fácilmente al conocimiento de otros autores. En su caso, le gustaría destacar dentro de su entorno el trabajo de Fátima Ruíz; lo que le gusta de ella es que lleva la fotografía a una escena pictórica, considera casi perfecta su iluminación. Isabel Carreño, también es una fotógrafa que le interesa, por su visión femenina. Dentro del ámbito internacional encontramos a Henri Cartier- Bresson, que siempre defendió la idea de captar el instante decisivo. Se considera el padre del fotorreportaje. Admira a Peter Lindbergh, que consiguió una fotografía nueva repleta de historias profundas. Utilizando el blanco y negro llevó al retrato a su culminación codiciado por modelos, actrices, personajes públicos en general. Y Annie Leibovitz, cuyas obras le ayudaron a entender la fotografía como una forma de narrar, emocionar y conectar con lo humano.

Además de su trabajo individual, pertenece a la Asociación Tres Tercios, en Cehegín, un proyecto que se fundó con la idea de promover la fotografía como herramienta de expresión y conexión. A través de la asociación ha impartido talleres y participado en distintas actividades formativas. Una de las experiencias más significativas fue la exposición «Ellas» que presentaron el mes de marzo para el Día de la Mujer con la que buscaron visibilizar historias de empoderamiento femenino.

La fotografía alcanza la dulzura y el gusto cuando te evoca el recuerdo o representa de manera clara y concisa lo que se desea. Ello lo ha aplicado a dos de los carteles de Semana Santa de Cehegín de los cuales ha sido el autor.

Bienvenido, Juan Carlos, a la VII Edición de Icon Talents.

