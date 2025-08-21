La fotógrafa lorquina Cristina Navarro es la artista invitada en Icon Talents VII Compartirá algunos de sus trabajos con los jóvenes que se abren en camino en distintas especialidades artísticas

Ana María Vacas Martínez-Blasco CARAVACA DE LA CRUZ Jueves, 21 de agosto 2025

Comenzamos este año una nueva sección dentro del proyecto Icon Talents en la que ponemos en valor la relación de nuestros jóvenes talentos con artistas más consolidados dentro de su ámbito profesional y, sin ninguna duda, esta simbiosis va a dar lugar a una relación de respeto mutuo y colaboración.

Nuestra invitada en esta VII Edición es Cristina Navarro, nacida en Lorca en 1983. Es Licenciada por la Universidad de Murcia en Bellas Artes (2002-2005) y en Publicidad y Relaciones Públicas (2005-2007). Comenzó como diseñadora gráfica en agencias de publicidad donde el diseño y la fotografía pertenecen al mismo ámbito, ya que están muy relacionadas; allí comenzó a conocer más ampliamente el ámbito de la fotografía. Agencias como EnfátiKa, Sublima, F33, Argos Creativos y Smart Market (2010-2015). Posteriormente continuó como Directora de Arte en Congafasdesol.com hasta el 2019.

Comienza a trabajar como fotógrafa profesional en Hokana Sunglasses, pero justo unos meses después su vida cambia bruscamente con la llegada de la pandemia. Ese tiempo lo utilizó positivamente centrándose en trabajar en casa para aumentar su técnica, experimentando y aprendiendo de ello; meses que también le sirvieron de reflexión para decidir lo que profesionalmente le interesaba con respecto a su futuro. Después de salir de la pandemia, el comercio on line había sufrido un alza importante que facilitó su presentación profesional y a partir de ello tuvo más presencia a nivel publicitario. En este momento se dispara su creatividad y se convierte en la fotógrafa que hoy día conocemos.

Nuestra protagonista es fotógrafa profesional especializada en fotografía de producto y publicitaria (para marcas y restauración), incluyendo redes sociales y fotografía de moda y life style, abarcando desde la dirección de arte, la iluminación, el estilismo y la edición. Ha colaborado con marcas nacionales como Helios, Bezoya, Primaflor, Mercadona, Igor Shoes, Eroski, Cosentino o SPC.

Tengo que destacar las enormes cualidades de Cristina, visionaria en la presentación de la fotografía conceptual, pero impregnada de detalles artísticos que revalorizan la imagen de manera evidente. La pureza de su estilo, marcado por una personalidad exigente y evolutiva, realza el objeto a estudio a un nivel extraordinario, ya que sus fotografías poseen un sello propio dotando de alma cualquier producto que presenta, mandando un mensaje claro y conciso a la mirada del espectador, cualidades muy valoradas en la fotografía publicitaria.

La mayoría de sus clientes le dan libertad absoluta, esto consigue que se cree un vínculo de confianza y respeto, una sinergia de entendimiento y comunicación estable donde se permite que su creatividad se desdoble, porque cuando se siente demasiado controlada los trabajos se vuelven rígidos y no llega a mostrar su potencial.

Cuando recibe un encargo, lo más importante es captar la esencia de lo que el cliente quiere decir de su producto. Tiene que traducir lo que quiere a una imagen que lo refleje. Comienza con un estudio de inspiración para orientarse y generar ideas e intenta trabajar el concepto, preparar la composición y la iluminación. El producto suele estar ubicado en una atmósfera que puede ser real o no, pero el observador no se plantea esa pregunta, ya que Cristina intenta que su puesta en escena sea lo más natural posible. Aunque la imagen sea realizada en un estudio consigue que se integre, logrando con su buen hacer que la fotografía pase de ser un producto meramente comercial a una obra artística sublime.

Cristina es capaz de crear imágenes equilibradas y visualmente atractivas, ya que la narrativa visual es crucial. En la fotografía gastronómica debe transmitir el ambiente del restaurante, la calidad de los ingredientes y el cuidado en la preparación, cada detalle cuenta. En la fotografía de moda, el fotógrafo no solo documenta una prenda, sino que crea un universo alrededor de ella, busca transmitir un estilo, una actitud o un ambiente que represente a la marca; ya que debe poseer un estilo consistente. La creatividad es clave en un fotógrafo de moda, debe tener una visión artística única para crear imágenes que se diferencien de las demás, por lo que es importante que su estilo sea reconocible y la sesión fluya de manera natural generando un ambiente relajado.

Paralelamente desarrolla proyectos artísticos personales ligados a sus raíces murcianas, porque tiene la necesidad de expresarse fuera de su ámbito comercial, encontrar un aliciente que le genere nuevas perspectivas sinceras que pueden modificar esa evolución. Lo importante es formarse un criterio propio, ser autocritica y exigente para seguir avanzando, experimentando, arriesgando y esa necesidad se traslada también a la hora de exponer sus trabajos. Cristina piensa que exponer motiva mucho a nivel emocional. Observar el trabajo propio desde fuera genera una impresión diferente y ayuda a reafirmar los conceptos y criterios que se han establecido como propios a lo largo de la trayectoria. Ejemplo de ello son los proyectos como «Readymade en la huerta», serie conceptual de cítricos murcianos, expuestas en el Centro Cultural Les Bernardes de Salt (Gerona 2023); «Verduras como obra de arte», homenaje a los productores de la huerta murciana; «Sencillamente Calabardina», proyecto que retrata la forma de vida en esta pedanía de Águilas; y «Murcia Mola», creado para dar visibilidad a talento y cultura en la región de Murcia. Como ella misma asevera, «estos proyectos refuerzan su conexión con el entorno y exploran el potencial poético de lo cotidiano como declaración artística».

Gracias a su enorme personalidad artística ha podido desarrollar una nueva faceta como profesora de fotografía en School of Travel Journalism, impartiendo clases en el Máster de Periodismo Gastronómico desde 2023. También colabora en» La Huerta Estudio» (con Carlos Quevedo), cofundadora del estudio especializado de producto para marcas nacionales.

Nuestra invitada ha sido ganadora de los XVII Premios Web de La Verdad de Murcia (categoría webs personales y blogs). Ha tenido presencia en los medios como El Mundo, Cultura Inquieta, Extra Digital, MurciaVisual.com, La Verdad o Revista Club Renfe.

Su consejo para los jóvenes fotógrafos que se inician en este mundo maravilloso es que mantengan la ilusión, que presten mucha atención a la luz y que trabajen para tener un sentido crítico propio. La fotografía tiene mucho de oficio y, por ello, también de dedicación pero, además, tiene la versatilidad de poderse complementar con creatividad personal generando multitud de visiones diferentes para nuestro deleite. (http://www.soycristinanavarro.es/)

Damos la bienvenida a nuestra artista invitada, Cristina Navarro Avilés, a la VII Edición de Icon Talents.