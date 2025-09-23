La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Acto de presentación de la programación de la Feria de Caravaca, ayer. J. F. Robles

La Feria de Caravaca de la Cruz crece y se consolida como el gran escaparate para el motor y el sector agrícola

La maquinaría vuelve a estar presente en esta edición, que se celebrará del 10 al 12 de octubre, tras la ausencia de las firmas el año pasado

Juan F. Robles

Juan F. Robles

Martes, 23 de septiembre 2025, 23:19

La Feria de Caravaca de la Cruz regresa al casco urbano de la ciudad los días 10, 11 y 12 de octubre «para consolidarse como ... una de las citas comerciales, culturales y gastronómicas más relevantes del calendario regional», según destacan desde el Consistorio. Este evento multisectorial vuelve a convertirse en un gran escaparate del sector de la automoción y la maquinaria agrícola, que vuelve a estar presente tras la ausencia en la edición anterior, incorporando una intensa y variada programación gastronómica y cultural paralela para todos los públicos.

