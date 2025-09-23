La Feria de Caravaca de la Cruz crece y se consolida como el gran escaparate para el motor y el sector agrícola

La Feria de Caravaca de la Cruz regresa al casco urbano de la ciudad los días 10, 11 y 12 de octubre «para consolidarse como ... una de las citas comerciales, culturales y gastronómicas más relevantes del calendario regional», según destacan desde el Consistorio. Este evento multisectorial vuelve a convertirse en un gran escaparate del sector de la automoción y la maquinaria agrícola, que vuelve a estar presente tras la ausencia en la edición anterior, incorporando una intensa y variada programación gastronómica y cultural paralela para todos los públicos.

La edición 2025 contará con la participación de 20 firmas expositoras de los sectores de automoción y maquinaria agrícola que desplegarán una extensa muestra de más 400 vehículos, entre nuevos, kilómetro cero y de ocasión. Además, como novedad, se incorpora un expositor especializado en bicicletas, para mostrar las últimas tendencias de un sector en auge y promover alternativas sostenibles de movilidad.

El alcalde, José Francisco García, presentó este martes el cartel y el programa oficial de la feria, junto a la concejala de Comercio, Ana Belén Martínez, y representantes de asociaciones y colectivos implicados en la organización, como la Asociación de Empresarios de la Automoción (Asacar), y la Asociación de Hostelería del Noroeste (Asprocomur), en un acto celebrado en los jardines del Museo de la Fiesta.

La inauguración de este evento, que tiene carácter regional por tercer año consecutivo, tendrá lugar el viernes 10. Ese día por la mañana, en la Plaza de San Juan, se celebrará la actividad 'Escuela Peque Chefs', dirigida a escolares que deseen participar en esta iniciativa gastronómica infantil, en la que aprenderán los secretos de la cocina regional mediante talleres lúdicos y educativos.

Por otro lado, la exposición de automoción y maquinaria agrícola volverá a ocupar la arteria principal de la ciudad. Serán más de 400 vehículos los que se podrán ver entre la Gran Vía y la avenida de la Constitución. Asacar coordina la presencia de los diez concesionarios locales participantes, que ofrecerán al público vehículos nuevos, seminuevos y de ocasión, además de promociones exclusivas durante el fin de semana. Desde el sector agrícola, serán otros diez los expositores que presentarán maquinaria de última generación, con una muestra especializada que continúa siendo uno de los mayores atractivos de la feria.

Cocinas del Jubileo

En paralelo, el Paseo de la Corredera acogerá desde la tarde del viernes la VIII edición de las Cocinas del Jubileo, un evento que desarrolla Asprocomur, con el patrocinio de la Fundación Camino de a Cruz y del Ayuntamiento de Caravaca. Aunque todas novedades se darán a conocer en una presentación el próximo martes 30 de septiembre, la edil de Comercio, Ana Belén Martínez, avanzó que «este espacio se amplía y estará amenizado por conciertos y espectáculos» dentro de la programación 'Música para el paladar'.

La programación se completa con numerosas propuestas culturales y de ocio. El sábado 11 de octubre, la calle Corredera y las vías adyacentes acogerán el Mercado de Antigüedades, Coleccionismo y Segunda Mano, con presencia de artesanos, anticuarios y actuaciones itinerantes organizadas por la asociación ArtAndante. El viernes por la tarde y el domingo por la mañana habrá exhibiciones de danza en el escenario principal.