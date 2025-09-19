Elche dedica a Caravaca una palmera como símbolo de unión entre ambas ciudades Este acto se enmarca en la visita realizada por el alcalde del municipio murciano a la localidad ilicitana con motivo del Año Jubilar

Juan F. Robles Viernes, 19 de septiembre 2025, 16:12

Elche ha rendido este viernes un emotivo homenaje a Caravaca de la Cruz dedicándole una de sus emblemáticas palmeras en el Parque Municipal. Este gesto simbólico, cargado de significado, tuvo lugar durante la visita institucional del alcalde, José Francisco García, como respuesta a la invitación cursada por el regidor ilicitano, Pablo Ruz, en el marco de la celebración del Año Jubilar 'Elche, el Cielo en la Tierra' (2024-2025), con motivo del 75 aniversario de la proclamación del dogma de la Asunción.

Durante el acto, ambas ciudades escenificaron su voluntad de estrechar lazos en base a su historia, tradiciones, valores compartidos y desarrollo económico. El regidor ilicitano subrayó que este homenaje «refuerza los vínculos ya indelebles que unen a Elche y Caravaca», destacando especialmente «la conexión espiritual entre ambas ciudades, ya que Caravaca es una de las ciudades con el privilegio de ser ciudad jubilar de forma permanente y destino de peregrinación». «Esta visita es una oportunidad indudable para que el nombre de Elche suene en Caravaca de la Cruz, y para que podamos aprender de vosotros como ciudad jubilar», añadió.

La jornada comenzó con la recepción oficial en el Ayuntamiento de Elche, donde el alcalde caravaqueño fue recibido por los miembros del gobierno municipal y firmó en el libro de honor. En su intervención, José Francisco García expresó su agradecimiento por el reconocimiento recibido, destacando la importancia de la palmera como símbolo identitario ilicitano: «Sabemos lo que significa una palmera para Elche, por eso recibimos con orgullo y con honor este reconocimiento que nos hermana aún más», afirmó García.

Además, subrayó los puntos en común entre ambos municipios: «Somos pueblos que vibramos con nuestras tradiciones y que compartimos el orgullo de contar con dos manifestaciones culturales declaradas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO: el Misteri d'Elx en 2001 y los Caballos del Vino en 2020. También compartimos la importancia del sector del calzado, que ha sabido adaptarse a los cambios y llegar a los mercados internacionales».

Tras la recepción oficial, ambos alcaldes visitaron la Basílica de Santa María, y accedieron al camarín de la Virgen de la Asunción, patrona de Elche, para realizar una ofrenda floral. La jornada institucional culminó la dedicación de una palmera a Caravaca de la Cruz en el Parque Municipal. Este homenaje simbólico se realizó en presencia de representantes municipales y vecinos, como muestra del aprecio del pueblo ilicitano hacia la ciudad de la Región de Murcia. El alcalde de Caravaca agradeció el gesto en nombre de todos los caravaqueños, reconociendo «la generosidad y el afecto de Elche» y resaltó el deseo de «seguir construyendo puentes entre nuestras ciudades, que se reconocen en el valor de la fe, la cultura y el trabajo».