El dispositivo especial para la Feria afecta a una veintena de calles y plazas del casco urbano de Caravaca

El Ayuntamiento de Caravaca ha puesto en marcha un dispositivo especial de tráfico y seguridad, que se iniciará esta tarde y se prolongará durante todo el fin de semana, con motivo de la Feria de Automoción y Maquinaría Agrícola, Las Cocinas del Jubielo y el resto de actividades que se desarrollarán en distintas zonas del casco urbano de Caravaca de la Cruz. El concejal de Seguridad Ciudadana, José Fernández Tudela; el técnico de Emergencias, Salvador Sánchez; y el comisario de la Policía Local, José Alfonso Toral, han dado a conocer los detalles del Plan de Emergencias con las medidas adoptadas para el desarrollo del amplio programa de actividades que tendrán lugar en la localidad durante los próximos días.

El regidor ha comentado que «el buen desarrollo y la realización de todas las actividades, como se puede entender, conlleva la elaboración de un importante dispositivo para el que se han analizado todas las necesidades y en el que se han tomado decisiones como los cortes de tráfico, el establecimiento de las vías de evacuación, las zonas de aparcamiento y el número de efectivos necesarios para llevarlo a cabo».

El técnico de Emergencias ha explicado que «para la elaboración del plan se han tenido en cuenta todos los medios necesarios para mitigar los riesgos que pueden derivar del desarrollo de las actividades, como las asistencias sanitarias; también se han previsto las vías de evacuación por si fuese necesario evacuar la zona porque haya una emergencia y se han colocado extintores en algunas zonas por si se produjera algún incendio».

El comisario ha informado que «desde la Policía Local, el dispositivo se ha dividido en dos áreas; por una parte la seguridad vial, desde esta misma tarde, se prohíbe el estacionamiento en Avenida Constitución, Avenida Gran Vía y en el lateral de la calle Corredera. Además de esas vías, también se ha prohibido en las vías de evacuación por si los servicios de emergencia –bomberos y ambulancias– tuvieran que acceder a los mismos; este dispositivo incluye la señalización de desvíos para que los ciudadanos y los visitantes tengan claramente ubicada la zona por donde pueden acceder a población así como los estacionamientos disuasorios».

«En materia de seguridad ciudadana, - ha explicado – se ha implementado un dispositivo con el refuerzo de agentes y con la contratación de vigilantes de seguridad, que con los efectivos de la Guardia Civil, atenderán cualquier incidencia que se pueda producir».

Limitación de estacionamiento

Con motivo de la Feria de Caravaca 2025, en las siguientes vías estará prohibido estacionar desde las 16h. del jueves 16 de octubre: Raimundo Rodríguez (entre Avd. Gran Vía y Plaza Ciudad Jardín), Canalica, Pilar, Avd. Constitución (entre Carretera de Granada y Parque García Esteller), Corredera, Plaza del Templete, Avd. Maruja Garrido nº4 (zona de carga y descarga), Enebro (entre C/ Isaac Albéniz y Avd. Constitución), Dolores Michelena (entre C/ Compositor Maestro Rodrigo y Avd. Constitución), Maestro Ezequiel Moreno (entre C/ Compositor Maestro Rodrigo y Avd. Constitución), Enrique Granados (entre C/ Isaac Albéniz y Avd. Constitución), Nicaragua, Poeta Elías Los Arcos, Cuesta de la Plaza, Doctor Fleming (entre C/ Trafalgar y Avd. Gran Vía), Encomienda de Santiago, Simancas, Avd. de Almería y Avd. Juan Carlos I.

Itinerarios de acceso recomendado que serán:

Eje norte: Avenida de los Andenes, Carretera de Granada, Camino del Tanatorio y Calle Molinos.

Plaza de Toros y calles aledañas: acceso por Calle San Jerónimo.

Plaza del Arco y zona del Castillo: acceso por Calle Raimundo Rodríguez y Calle Puentecilla.

Calle Mayor y Rafael Tejeo: acceso por Calle Raimundo Muñoz, Calle Canalica, Calle Pilar, Calle Doctor Fleming, Cuesta de la Plaza, Corredera y Rafael Tejeo.

La actividad de la feria se desarrollará en las vías: Avenida Gran Vía, Avenida de la Constitución, Calle de la Corredera, Plaza del Templete, Plaza San Juan de la Cruz y Avenida Maruja Garrido, por lo que el acceso rodado estará prohibido.