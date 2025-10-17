Diego Marín, de Halcones Negros, es elegido Moro del Año en Caravaca de la Cruz

Juan F. Robles CARAVACA DE LA CRUZ Viernes, 17 de octubre 2025, 10:38 Comenta Compartir

El historiador y archivero municipal, Diego Marín Ruiz de Assín, componente de la cábila Reales Halcones Negros del Desierto, es el nuevo Moro del Año. La presidenta del Bando Moro, Gloria Gómez, dio a conocer el nombramiento en un acto celebrado en la Casa de la Cruz al que Marín fue convocado sin conocer el verdadero motivo de la reunión en la que iba a participar. Con esta distinción, el Bando Moro, reconoce una dilatada trayectoria como festero que se inició cuando tenía 13 años y se vistió, por primera vez, de 'halcón negro' con un atuendo facilitado por un amigo de la familia.

El nuevo Moro del Año siguió desfilando con los Halcones hasta que, junto a un grupo de amigos, decidieron fundar la cábila Almohades, de la que fue presidente. Después de algunos años, volvió a integrarse en Halcones Negros, cábila de la que ha sido presidente en varias ocasiones. Diego Marín fue secretario general de la Comisión de Festejos, el más joven hasta la fecha, asumiendo el encargo de la organización de las Fiestas de la Cruz cuando tenía 24 años; también ha formado parte, con diferentes responsabilidades, de varias juntas representativas de la Cofradía de la Vera Cruz.

La presidenta del Bando Moro, antes de entregarle el reconocimiento, comentó que «es una persona que ha trabajado intensamente por las fiestas desde muy joven y que está siempre que se lo pides, porque no sabe decir que no». En el acto también intervinieron Antonio Reinón, secretario general de la Comisión de Festejos; Joaquín Zaplana, concejal de Cultura y Festejos; y Jesús López Baquero, hermano mayor de la Cofradía de la Vera Cruz, que transmitieron a Marín su enhorabuena y al que desearon que disfrutara de este reconocimiento junto a su familia.

