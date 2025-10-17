La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Gloria Gómez entrega el escudo del Bando Moro a Diego Marín Juan F. Robles

Diego Marín, de Halcones Negros, es elegido Moro del Año en Caravaca de la Cruz

El nombramiento fue hecho público en un acto celebrado anoche en la Casa de la Cruz

Juan F. Robles

CARAVACA DE LA CRUZ

Viernes, 17 de octubre 2025, 10:38

Comenta

El historiador y archivero municipal, Diego Marín Ruiz de Assín, componente de la cábila Reales Halcones Negros del Desierto, es el nuevo Moro del Año. La presidenta del Bando Moro, Gloria Gómez, dio a conocer el nombramiento en un acto celebrado en la Casa de la Cruz al que Marín fue convocado sin conocer el verdadero motivo de la reunión en la que iba a participar. Con esta distinción, el Bando Moro, reconoce una dilatada trayectoria como festero que se inició cuando tenía 13 años y se vistió, por primera vez, de 'halcón negro' con un atuendo facilitado por un amigo de la familia.

El nuevo Moro del Año siguió desfilando con los Halcones hasta que, junto a un grupo de amigos, decidieron fundar la cábila Almohades, de la que fue presidente. Después de algunos años, volvió a integrarse en Halcones Negros, cábila de la que ha sido presidente en varias ocasiones. Diego Marín fue secretario general de la Comisión de Festejos, el más joven hasta la fecha, asumiendo el encargo de la organización de las Fiestas de la Cruz cuando tenía 24 años; también ha formado parte, con diferentes responsabilidades, de varias juntas representativas de la Cofradía de la Vera Cruz.

La presidenta del Bando Moro, antes de entregarle el reconocimiento, comentó que «es una persona que ha trabajado intensamente por las fiestas desde muy joven y que está siempre que se lo pides, porque no sabe decir que no». En el acto también intervinieron Antonio Reinón, secretario general de la Comisión de Festejos; Joaquín Zaplana, concejal de Cultura y Festejos; y Jesús López Baquero, hermano mayor de la Cofradía de la Vera Cruz, que transmitieron a Marín su enhorabuena y al que desearon que disfrutara de este reconocimiento junto a su familia.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un conductor en Murcia tras chocar contra un árbol en una rotonda de acceso al aeropuerto
  2. 2

    El Taibilla vincula la contaminación del agua potable en los municipios del Mar Menor con la alteración de suelos
  3. 3 Las redes de San Javier, Los Alcázares y San Pedro del Pinatar comienzan a recibir agua limpia
  4. 4

    Las obras de la Torre Norte de Murcia podrían arrancar a finales del próximo año
  5. 5

    Las pensiones subirán unos 35 euros al mes y elevarán el gasto en 10.000 millones en 2026
  6. 6 Nuevos nombramientos del obispo de la Diócesis de Cartagena
  7. 7 Se acerca el cambio de hora de invierno de 2025: apunta la fecha para ajustar el reloj
  8. 8 Los Alcázares pide a la Mancomunidad la compensación de daños a vecinos y empresarios por el corte de agua
  9. 9 Los trenes de Cercanías y Media Distancia entre Murcia y Alicante se verán afectados por obras este fin de semana
  10. 10 El delegado del Gobierno reconoce que «está encima de la mesa» el cierre del cuartel de la Guardia Civil de Zarcilla de Ramos de Lorca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Diego Marín, de Halcones Negros, es elegido Moro del Año en Caravaca de la Cruz

Diego Marín, de Halcones Negros, es elegido Moro del Año en Caravaca de la Cruz