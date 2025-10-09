La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un bombero trabaja en la fábrica incendiada este jueves. 112

Controlan un incendio en una fábrica de calzado de Caravaca de la Cruz

Los bomberos siguen trabajando en la zona

LA VERDAD

Jueves, 9 de octubre 2025, 09:49

Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS) controlaron este jueves un incendio declarado esta madrugada en el interior de una fábrica de calzado en Caravaca de la Cruz.

El 112 recibía llamadas informando del incendio a partir de las 00:56 horas de la pasada madrugada. Al lugar se desplazó en primer lugar una patrulla de la Policía Local, que confirmó el incendio, confirmando la necesidad de medios de extinción, por lo que se movilizaron bomberos del CEIS.

El incendio quedó controlado antes de las nueve de la mañana. Fuentes del 112 informaron de que no hay peligro de extensión. Bomberos del CEIS siguen trabajando en el lugar.

