El caravaqueño Jesús Ortega, premio a la mejor trayectoria en Icon Talents AV - VII

Jesús Ortega formó parte de la I Edición de Icon Talents. Estudió en el Conservatorio Leandro Martínez Romero durante diez años, hasta graduarse en Enseñanzas Profesionales de Música en la especialidad de Guitarra, formado por Erick Tinoco, entre otros profesores. Este esfuerzo se vio recompensado con la concesión del Premio Nacional al Rendimiento Académico (2014), otorgado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y el 3er Premio en el Concurso Internacional de Guitarra Alhambra para jóvenes.

Completa los estudios superiores de Guitarra en el Conservatorio Superior «Óscar Esplá» de Alicante, donde obtiene el título de Máster, en 2018, con Matrícula de Honor. Durante su trayectoria conoce innumerables profesores con los que comparte estudios como Ignacio Rodes, Ricardo Gallén, Fabio Zanon, Margarita Escarpa, Álex Garrobé, Manuel Barrueco, Cecilio Perera, Miguel Trápaga u Otto Tolonen, entre otros.

La Sibelius Academy de Helsinki le da la oportunidad de realizar un Máster en Investigación e Interpretación de Guitarra Clásica y estudios de Música Antigua, llegando a dirigir Bach con el RIAS Kammerchor, como parte de su formación. Completa su carrera con estudios en dirección de orquesta, dirigiendo la Cardiff Sinfonietta (Gales), la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Superior de Música «Óscar Esplá» de Alicante y la Joven Orquesta del Sur de España o agrupaciones vocales como The International Students Helsinki's Choir (Finlandia), Coro Arsis, Coro Diaterssaron, Coro Al-husayna u Orpheus Music, entre otras.

Ha realizado Masterclasses con directores como Sir Roger Norrington, Jorma Panula o Colin Metters, y actualmente finaliza los estudios de Máster en Dirección de Orquesta en la Hochschule für Musik und Theater München con los profesores Marcus Bosch y Georg Fritzsch.

Jesús Ortega Martínez ha sido nombrado director Titular y Artístico de la Bayer Phiharmoniker a inicios de 2025, además de ser el director de la Wilde Gungl Symphonieorchester München desde 2023. Recientemente ha dirigido cuatro conciertos en la Herkulessaal y el Prinzregententheater de Múnich, como parte de las celebraciones por el 160º aniversario de la orquesta, interpretando la Sinfonía Nº 9 de Beethoven, la Sinfonía Órgano de Saint-Säens, la Sinfonía Nº 8 de Dvorák y la Sinfonía en re menor de César Franck.

Durante esta temporada ha debutado con la Ópera de Cámara de Múnich, la Orquesta Filarmónica de Bad Reichenhall y la Orquesta Sinfónica de Múnich, entre otras. Ha sido también director asistente en la Symphonieorchester Vorarlberg en Austria.

En los últimos años ha dirigido en buena parte de Europa a distintas orquestas: Norddeutsche Philharmonie Rostock, Orquesta Sinfónica Ciudad de Elche, Cardiff Sinfonietta, Orquestra Simfònica De Les Balears, Seinäjoki Orchestra en Finlandia, Orquesta Filarmónica de Neubrandenburg o la Joven Orquesta Sinfónica de Augsburgo, entre otras. Formado también en el campo operístico, ha sido asistente en el Teatro Estatal de Augsburgo y en el Teatro de Gärtnerplatz en Múnich en las producciones de Turandot, La Bohème o Werther.

Apasionado por la exploración de nuevos repertorios y enfoques de concierto, combina regularmente repertorio barroco y renacentista con música contemporánea en sus programas sinfónicos. En la última temporada ha realizado siete estrenos en Alemania, además de interpretar regularmente música de Gabrieli, Lully, Rameau o Telemann. Ha dirigido el reestreno de la ópera dadaísta «Schöne Geschichten», de Stephan Wolpe, en el Musiktheater am Reaktor y también el estreno del proyecto «Vivace!» con el ensemble, recientemente formado, BERGSON PHIL, conjunto especializado en combinar la música contemporánea con acústicas controladas por IA en la nueva sala de conciertos Elektra Tonquartier en Múnich.

Nuestro joven paisano ha sido descrito con halagos propios de un gran director, aunque, según sus humildes palabras, «está empezando». Sin ninguna duda, reconozco su genialidad porque es manifiesta, no solo por este proyecto sino por muchos entendidos en este ámbito. Jesús tiene la cualidad de la exigencia personal, la responsabilidad y la agilidad mental necesaria que hace que se entregue en cuerpo y alma al concierto que está preparando en ese momento. En su profesión combina un profundo conocimiento musical con habilidades de liderazgo y comunicación excepcionales. Antes de llegar al ensayo, el director debe haber estudiado y analizado la partitura a fondo. Esto incluye investigar al compositor, el contexto histórico y la intención detrás de la música. Debe de ser intérprete, guía y visionario que une a numerosos músicos en una única expresión artística.

La prensa europea como Suddeutsche Zeitung y Meskur, se han hecho eco en numerosas ocasiones de su trayectoria profesional, manifestando su reconocimiento con halagos a su buena gestión como director de orquesta: «Se trataba de grandeza musical. La tercera sinfonía se Franz Schubert cautivó al público bajo la dirección del joven director Jesús Ortega Martínez, extraordinario. Un trabajador diligente con sensibilidad para las sutilezas de la música».

«Con Jesús Ortega, había un director al mando que era plenamente consciente de la grandeza y la importancia de Joseph Hayden, Dirigió toda la sinfonía nº103 con una precisión de detalle extraordinaria, pero también con contrastes, como rara vez se escucha». (Süddeutsche Zeitung).

Interpretar la gran sinfonía nº103 de Haydin con tanto entusiasmo fue un logro del director, Jesús Ortega Martínez. El joven motivó, alentó y guio a la orquesta hacía un rendimiento excepcional (Meskur).

Ahora su agenda se encuentra casi completa hasta 2027, consciente de la responsabilidad de su cargo se encuentra preparado mentalmente para responder a su trabajo con los conciertos establecidos en fecha: en la Orquesta Bayer Philharmoniker, (12/09/2025); en la Philharmoniker Sudwesttalen, (14/09/2025): en la Orquesta Bayer Philharmoniker, Friednch Heinhapl y Jan-Gregor Kremp. (27/09/2025); en la Orquesta Bergson Phill, (10/10/2025); en la Bayer Philharmoniker, (08/11/2025 - 22/11/2025); en la Orquesta Bergson Phill (22/11/2025 - 03/12/2025); en la Symhonicoichester Wilde Gungl, Munchen (07/12/2025); en la Bayer Philharmoniker, Concierto de Nochevieja con el solista de violín Raphael Gisbertz. (31/12/2025).

Creo que no es necesario explicar porqué este joven Icon Talents recibe el premio a la mejor trayectoria artística, creo que este reconocimiento es muy, muy merecido.

Bienvenido, Jesús, de nuevo, a la VII Edición del proyecto Icon Talents.