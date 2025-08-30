El Bando de los Caballos del Vino de Caravaca presenta a sus nuevos cargos festeros La asamblea para decidir la representación infantil se aplaza para debatir sobre la modificación de estatutos y la creación de la figura del Jinete Infantil

Juan F. Robles Sábado, 30 de agosto 2025, 17:44 Comenta Compartir

El Bando de los Caballos del Vino presentó oficialmente sus nuevos cargos festeros en un acto celebrado en la noche de este viernes en Salones Pedro Marín. La elección de Amazona Mayor para los próximos dos años ha recaído en Mónica García Pérez-Castejón, y el de Caballista del Año, en Diego Sánchez 'El Cebolla'. En el acto participaron, junto al presidente del Bando de los Caballos del Vino, Jesús Torres, el secretario general de la Comisión de Festejos, Antonio Reinón; el hermano mayor de la Cofradía de la Vera Cruz, Jesús López; y el alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García, que dieron la enhorabuena a los nuevos cargos caballistas.

La representación infantil queda pendiente de la decisión que se adopte en la asamblea extraordinaria, inicialmente convocada para el próximo lunes, 1 de septiembre, ya que ha sido aplazada para analizar las propuestas de modificación de estatutos que contempla, a propuesta de la junta directiva, la creación de la figura de Jinete Infantil, lo que posibilitaría que los niños también pudieran ostentar esta representación que hasta ahora era exclusivo para las niñas.

«Estabas predestinada»

El presidente caballista destacó la vinculación y la pasión de Mónica García con el mundo ecuestre, surgidas desde que era una niña tanto en la afición a este popular festejo como en la competición. «Estabas predestinada a ser algún día Amazona de los Caballos del Vino y así va a ser a partir de ahora», comentó Torres. En los últimos años, Mónica ha participado en certámenes nacionales de gran nivel. Entre los logros conseguidos, se proclamó campeona de España en doma clásica en 2023 con su caballo 'Idefix A'. La nueva Amazona es componente de la peña caballista Luminoso.

El Caballista del Año, Diego Sánchez, «es una persona reconocida dentro del mundo de los Caballos del Vino por su dilatada trayectoria, su amor por la fiesta y su constante implicación; él ha estado siempre presente en las celebraciones, participando activamente en la subida de la cuesta y contribuyendo con su experiencia y dedicación al engrandecimiento de nuestra tradición», destacó Torres quién también comentó que en alguna ocasión ha compartido con él la carrera en la Cuesta del Castillo.