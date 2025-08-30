La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mónica García, Jesús Torres y Diego Sánchez, el viernes en el acto. J.F.R.

El Bando de los Caballos del Vino de Caravaca presenta a sus nuevos cargos festeros

La asamblea para decidir la representación infantil se aplaza para debatir sobre la modificación de estatutos y la creación de la figura del Jinete Infantil

Juan F. Robles

Juan F. Robles

Sábado, 30 de agosto 2025, 17:44

El Bando de los Caballos del Vino presentó oficialmente sus nuevos cargos festeros en un acto celebrado en la noche de este viernes en Salones Pedro Marín. La elección de Amazona Mayor para los próximos dos años ha recaído en Mónica García Pérez-Castejón, y el de Caballista del Año, en Diego Sánchez 'El Cebolla'. En el acto participaron, junto al presidente del Bando de los Caballos del Vino, Jesús Torres, el secretario general de la Comisión de Festejos, Antonio Reinón; el hermano mayor de la Cofradía de la Vera Cruz, Jesús López; y el alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García, que dieron la enhorabuena a los nuevos cargos caballistas.

La representación infantil queda pendiente de la decisión que se adopte en la asamblea extraordinaria, inicialmente convocada para el próximo lunes, 1 de septiembre, ya que ha sido aplazada para analizar las propuestas de modificación de estatutos que contempla, a propuesta de la junta directiva, la creación de la figura de Jinete Infantil, lo que posibilitaría que los niños también pudieran ostentar esta representación que hasta ahora era exclusivo para las niñas.

«Estabas predestinada»

El presidente caballista destacó la vinculación y la pasión de Mónica García con el mundo ecuestre, surgidas desde que era una niña tanto en la afición a este popular festejo como en la competición. «Estabas predestinada a ser algún día Amazona de los Caballos del Vino y así va a ser a partir de ahora», comentó Torres. En los últimos años, Mónica ha participado en certámenes nacionales de gran nivel. Entre los logros conseguidos, se proclamó campeona de España en doma clásica en 2023 con su caballo 'Idefix A'. La nueva Amazona es componente de la peña caballista Luminoso.

El Caballista del Año, Diego Sánchez, «es una persona reconocida dentro del mundo de los Caballos del Vino por su dilatada trayectoria, su amor por la fiesta y su constante implicación; él ha estado siempre presente en las celebraciones, participando activamente en la subida de la cuesta y contribuyendo con su experiencia y dedicación al engrandecimiento de nuestra tradición», destacó Torres quién también comentó que en alguna ocasión ha compartido con él la carrera en la Cuesta del Castillo.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un menor por arrancar parte de una oreja a un joven en una discoteca de San Javier
  2. 2 Detenido en Francia un implicado en la agresión de Torre Pacheco por saltarse orden de no salir de España
  3. 3 Reabren el túnel de Ronda Norte en Murcia tras cerrarlo por la inundación de un carril
  4. 4 Examinan una casa de Mazarrón en busca de los dos ecuatorianos desaparecidos
  5. 5

    Los chiringuitos calculan pérdidas de hasta un 30% al cierre de la temporada alta de verano
  6. 6 El Cavanna de La Manga cierra sus comedores y se mantiene solo en régimen de alojamiento
  7. 7 Detenido tras robar y lanzar un perro a un menor en Cieza
  8. 8 Cerco a los fondeos en la isla del Cievo tras el anuncio de un botellón de «cierre de verano»
  9. 9

    Recta final para la estación del AVE en Murcia: estará concluida este año y entrará en servicio en 2026
  10. 10

    El local murciano Madre Tigre lleva la gastronomía regional a Hong Kong: «El caldero les voló la cabeza»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Bando de los Caballos del Vino de Caravaca presenta a sus nuevos cargos festeros

El Bando de los Caballos del Vino de Caravaca presenta a sus nuevos cargos festeros