Aumenta la aportación para el plan de reinserción laboral en Caravaca

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz y la Asociación Murciana de Rehabilitación Psicosocial firmaron ayer un nuevo convenio de colaboración que permite continuar desarrollando el programa para el acompañamiento de personas con problemas de salud mental o adicciones. El acuerdo se mejora gracias al incremento de la aportación económica del Consistorio, que pasa de 36.000 a 44.000 euros anuales; cantidad a la que hay que sumar la aportación de 100.000 euros del Gobierno regional.

El alcalde, José Francisco García, y el presidente de la asociación, Luis Pelegrín, suscribieron el acuerdo para continuar con este proyecto del que el municipio de Caravaca fue pionero a nivel regional y que tiene como objetivo principal favorecer la integración de personas en situación o riesgo de exclusión mediante formación, acompañamiento e inserción laboral.