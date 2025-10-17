La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Visita a una de las actividades del programa. J. F. R.

Aumenta la aportación para el plan de reinserción laboral en Caravaca

Juan F. Robles

Juan F. Robles

Viernes, 17 de octubre 2025, 00:47

Comenta

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz y la Asociación Murciana de Rehabilitación Psicosocial firmaron ayer un nuevo convenio de colaboración que permite continuar desarrollando el programa para el acompañamiento de personas con problemas de salud mental o adicciones. El acuerdo se mejora gracias al incremento de la aportación económica del Consistorio, que pasa de 36.000 a 44.000 euros anuales; cantidad a la que hay que sumar la aportación de 100.000 euros del Gobierno regional.

El alcalde, José Francisco García, y el presidente de la asociación, Luis Pelegrín, suscribieron el acuerdo para continuar con este proyecto del que el municipio de Caravaca fue pionero a nivel regional y que tiene como objetivo principal favorecer la integración de personas en situación o riesgo de exclusión mediante formación, acompañamiento e inserción laboral.

