Un bombero, este martes, en el interior de las instalaciones incendiadas. CEIS

Arde una fábrica de palés en Caravaca

La rápida intervención de los bomberos permitió extinguir el incendio sin que se produjeran daños personales

LA VERDAD

Martes, 9 de septiembre 2025, 20:06

Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS) lograron extinguir este martes por la tarde un incendio declarado en una fábrica de palés de Caravaca de la Cruz, situada junto a la carretera RM-517.

El Centro de Coordinación de Emergencias movilizó a los bomberos y a efectivos de la Policía Local tras recibir varias llamadas para alertar del incendio a partir de las 15.27 horas. A las 17.58 se dio el fuego por extinguido, sin que se produjeran daños personales.

