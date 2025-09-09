Arde una fábrica de palés en Caravaca La rápida intervención de los bomberos permitió extinguir el incendio sin que se produjeran daños personales

Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS) lograron extinguir este martes por la tarde un incendio declarado en una fábrica de palés de Caravaca de la Cruz, situada junto a la carretera RM-517.

El Centro de Coordinación de Emergencias movilizó a los bomberos y a efectivos de la Policía Local tras recibir varias llamadas para alertar del incendio a partir de las 15.27 horas. A las 17.58 se dio el fuego por extinguido, sin que se produjeran daños personales.