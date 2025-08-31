Antonio Reinón toma posesión como secretario de la Comisión de Festejos de Caravaca El acto ha tenido lugar en la basílica de la Vera Cruz en el que también ha recibido la insignia de la Junta Representativa que preside López Baquero junto a dos nuevos colaboradores, José Daniel Ansón y Paquita Baquero

Juan F. Robles CARAVACA DE LA CRUZ Domingo, 31 de agosto 2025, 20:56

Antonio Reinón tomó posesión en la mañana de este domingo del cargo de secretario general de la Comisión de Festejos de la Cofradía de la Vera Cruz. El acto tuvo lugar en el transcurso de la misa del peregrino celebrada en la basílica y contó con la presencia del hermano mayor de la institución religiosa, Jesús López Baquero, así como la Junta Representativa de la Cofradía de la Vera Cruz que él preside y de la que ya forma parte Reinón como miembro de pleno derecho, según la normativa vigente.

Durante la celebración, el rector de la basílica, Emilio Sánchez, bendijo la cruz de hermano cofrade que más tarde él mismo impuso al nuevo secretario general de la Comisión de Festejos, así como la insignia de la Junta Representativa que le fue entregada por el hermano mayor. En el mismo acto también recibieron este distintivo, como colaboradores de la Cofradía, José Daniel Ansón, que participará en el área de Música, y Paquita Baquero, que lo hará en la organización de las procesiones.

El próximo martes, 2 de septiembre, en la Casa de la Cruz, se procederá a la constitución de la Comisión de Festejos en la que están representados los tres bandos (moros, cristianos y caballistas), así como el Ayuntamiento y la propia Cofradía de la Vera Cruz, institución de la que depende y de la que asume la responsabilidad de la organización de las actividades festeras.

Acción de gracias

La basílica de la Vera Cruz acogerá el próximo domingo, primero del mes de septiembre, la misa para enfermos e impedidos con la que se inicia anualmente el programa del Quinario de la Exaltación de la Cruz, en la que participarán las personas que son atendidas por la Hospitalidad de Lourdes y los ancianos de la residencia que se puedan desplazar para participar presencialmente en la ceremonia. La colecta se dedicará, como viene siendo habitual en los últimos años, a la Fundación Jesús Abandonado.

Esta celebración eucarística también servirá como acción de gracias por el trabajo pastoral del que ha sido rector de la basílica de la Vera Cruz durante los últimos nueve años, el sacerdote Emilio Andrés Sánchez Espín, que iniciará en los próximos días una nueva etapa como párroco en la Iglesia de Nuestra Señora de las Lágrimas de Cabezo de Torres.