Más de 200 personas de centros de mayores participan en una jornada sobre salud y naturaleza en Caravaca El paraje de las Fuentes del Marqués acogió un desayuno saludable y una clase práctica de gerontogimnasia

Juan F. Robles CARAVACA DE LA CRUZ Jueves, 25 de septiembre 2025, 12:44 Comenta Compartir

Más de 200 personas de cinco centros de mayores participan en una jornada al aire libre para visibilizar la importancia de la salud, el ejercicio físico y las actividades en la naturaleza para gozar de un envejecimiento saludable. Además del grupo procedente del Centro de Personas Mayores de Caravaca de la Cruz, que ejercieron de anfitriones, también participaron grupos de los centros de Lorca, Mazarrón, Cieza y Jumilla.

La jornada se inició en el paraje de las Fuentes del Marqués y después de un desayuno saludable, los participantes se ejercitaron con una tabla de gerontogimnasia dirigida por los monitores del centro de Caravaca de la Cruz. A continuación, tras una breve explicación sobre las características del paraje, su historia y su biodiversidad, realizaron un paseo para conocer la fauna y la flora del lugar acompañados por una guía. Más tarde se dirigieron a un restaurante para compartir la gastronomía de la zona y disfrutar de un baile durante la sobremesa.

El alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García, y la directora general de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión de la Región de Murcia, Mª Antonia Abril, asistieron a la jornada. Abril explicó que «esta es la primera actividad que se realiza de toda la programación que se va a llevar a cabo durante el mes de octubre, por el Día Internacional de las Personas Mayores». «Todas las actividades – añadió – están relacionadas con la alimentación saludable, el deporte y el senderismo, entre otras; porque desde el Gobierno regional entendemos que debe procurar un envejecimiento activo, que nuestros mayores estén en entornos saludables, que tengan actividad física, que puedan relacionarse entre ellos, que tengan una alimentación saludable ya que todo esto repercute en su salud, en el fortalecimiento de su autoestima y también les integra socialmente».

El regidor caravaqueño destacó la importancia de este tipo de actividades y subrayó que «creo que a las personas mayores no solamente tenemos que agradecerles lo que han hecho a lo largo de su vida por las generaciones que ahora nos toca estar más activas y trabajar, sino que facilitar que se puedan mantener activas porque tienen mucho que ofrecer todavía a la sociedad». García recordó la alta participación de personas mayores, unas 700, en las escuelas deportivas municipales y las acciones en el mantenimiento y creación de zonas verdes. Y abogó por «seguir trabajando para mejorar su salud, su calidad de vida y creo que un reto de la sociedad actual para atender uno de los principales problemas que tienen las personas mayores como es la soledad».