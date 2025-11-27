Cambios en el tráfico de Murcia por el encendido del árbol de Navidad: estas son las vías afectadas El operativo diseñado por la Policía Local contempla restricciones en el entorno de la plaza Circular entre las 17.30 y las 23.00 horas

Los carriles que serán reversibles este viernes en la parte superior de la plaza Circular de Murcia.

LA VERDAD Jueves, 27 de noviembre 2025, 16:41

El encendido del árbol de Navidad de la plaza Circular de Murcia, previsto para este viernes, conllevará cambios en el tráfico de la capital regional en la franja horaria en la que tendrá lugar el acto, que contará con la presencia del actor de Hollywood Richard Gere. De esta manera, el operativo diseñado por parte de la Policía Local contempla restricciones en el entorno de la Redonda entre las 17.30 y las 23.00 horas.

Está previsto establecer un carril reversible, es decir, que permitirá la circulación en doble sentido, en la parte superior de la plaza Circular, en la zona donde está el edificio de Aguas de Murcia. Con ello se pretende facilitar la circulación en el eje comprendido entre la avenida General Primo de Rivera, la Circular y la avenida Ronda de Levante, así como permitir el tráfico en sentido norte hacia la avenida Juan Carlos I.

De igual manera, entre las cinco y media de la tarde y las once de la noche, quedará cortada al tráfico la avenida Alfonso X El Sabio en el tramo comprendido entre la calle Jaime I El Conquistador y la plaza Circular. El paso de vehículos entre la calle Teniente General Gutiérrez Mellado y Jaime I en dirección a la plaza Fuensanta sí estará permitido.

También quedará cortado al tráfico el tramo de la avenida Constitución que abarca entre la plaza Fuensanta y la Circular. Los vehículos sí podrán circular en el eje Jaime I, plaza Fuensanta, calle Bando de la Huerta y calle Jerónimo de Roda. En lo referente al transporte público, podrá circular por Gran Vía y dar la vuelta en la plaza Fuensanta.

Por otra parte, el carril reversible en la plaza Circular quedará anulado «en función de la asistencia de personas y durante el lanzamiento de fuegos artificiales (previsto alrededor de las 19.00 horas)», según indican desde Policía Local.

Asimismo, habrá un corte total del tráfico rodado en dirección a la Redonda en los siguientes puntos:

-Avenida Ronda de Levante con plaza Juan XXIII. Estará permitido el tráfico hacia la avenida del Rector José Loustau y la calle Arquitecto Emilio Pérez Piñero.

-Ronda de Levante con calle Puerta Nueva y avenida Marqués de los Vélez, permitiendo el paso transversal de vehículos.

-Avenida Juan Carlos I en dirección a la Circular en el tramo comprendido entre la avenida de los Pinos y la Circular. Estará permitido el tráfico en avenida de los Pinos, Abenarabi y Juan Carlos I hacia Espinardo.

-Avenida Alfonso X entre Jaime I y la Circular. Se permitirá el tráfico entre Gutiérrez Mellado y Jaime I en dirección a la plaza Fuensanta.

Avenida Constitución en el tramo comprendido entre la plaza Fuensanta y la Circular. El tráfico estará permitido entre Jaime I, plaza Fuensanta y las calles Bando de la Huerta y Jerónimo de Roda.

-Plaza de la Opinión con avenida Ronda Norte. La circulación continuará hacia la avenida Miguel de Cervantes y la calle San Antón.

-Plaza Díez de Revenga con avenida Primo de Rivera. Los vehículos podrán circular hacia las calles Mar Menor, Condestable e Isaac Albéniz.

Además, el servicio de tranvía y autobús será gratuito este viernes. Aquellos que opten por desplazarse en sus vehículos particulares podrán aparcar sin coste en los disuasorios de Atocha, Loaysa, Fuenteblanca y Justicia.

Asimismo, por el corte de tráfico en la plaza Circular, autobuses y tranvías habilitarán paradas alternativas. Los convoyes procedentes de la Universidad finalizarán su recorrido en Juan Carlos I, mientras que los que lleguen desde Nueva Condomina lo harán en Ronda de Levante.

El Ayuntamiento también ha habilitado un dispositivo especial de seguridad formado por 128 agentes de Policía Local, así como un operativo de bomberos integrado por 14 efectivos y 4 vehículos, incluyendo retenes específicos por aglomeración, fuegos artificiales y requerimientos policiales. El destacamento se completará con 20 voluntarios y 6 técnicos de Protección Civil, además de con dos ambulancias de soporte vital básico y avanzado.

