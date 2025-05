Estas son las calles que se quedarán sin luz en la semana del 26 al 30 de mayo en la Región de Murcia

M. A. A. Lunes, 26 de mayo 2025, 14:41 Comenta Compartir

Esta semana, Iberdrola llevará a cabo labores de reparación y mantenimiento en la red eléctrica de la Región de Murcia, que supondrán el corte del suministro en distintas localidades. Son 12 los municipios que se verán afectados entre los días 26 y 30 de mayo y algunos cortes llegarán a tener una duración aproximada de cuatro horas, mientras que otros no superarán los 20 minutos.

Estas labores programadas tienen el objetivo de mantener el buen servicio de la red, por lo que su planificación es una tarea rutinaria de la compañía. Por ello, Iberdrola elabora cada semana un informe detallado en el que se indica el lugar e intervalo de tiempo durante el que tendrá lugar cada corte de luz. Sin embargo, se advierte también a los clientes del peligro de realizar algún ajuste o instalación para aprovechar estos cortes, ya que el suministro puede ser restablecido antes de la hora prevista y sin previo aviso.

Abarán

En la localidad de Abarán, los cortes se producirán este jueves 29 de mayo de 8.00 horas a 8.30 horas y de 17.30 horas a 18.00 horas en Po Diecisiete: 129 PC.

Además, el viernes 30 de mayo de 8.30 horas a 10.30 horas en:

- Di Tollo: 117 PC, 120 PC, 131 PC, 132 PC, 144 PC, 154 PC, 162 PC, 163 PC, 177 PC, 180 PC, 203 PC

- Pj Casa De Los Españas: 136 B

- Pj Reguero: 6 PC, 7 PC, 9 PC, 10 PC, 14 PC, 16 B, 24 PC, 25 PC

- Pj Sierra De La Pila: 181 PC

- Po Quince: 170 PC

Y de 12.00 a 14.30 horas en:

- Pj Casa Alcántara: 1 BI A, 1 SN 3, 1 SN 4, 4 SN, 18, 19, 213, 23, 25 1, 26, 33, 36, 50 BI, 60 B, 62, 112, 256, 371

- Pj El Zapatero: 1 SN 10, 1 SN 4, 1 SN 5, 1 SN 6, 1 SN 7, 1, SN 8, 1 SN 9, 1 SN, 1, 3, 6, 14, 18, 20, 21, 23 PC, 23, 34, 37, 38, 49, 50, 51, 52, 90, 132, 133, 142, 143, 145 PC, 317 PC

- Pj Llano Del Zurdo: 1 SN 1, 1 SN, 3 PR, 5, 39, 96

- Po Veintitrés: 101 PC, 140 PR

- Po Veintitrés (Pj. El Zapatero): 105 PC

También en Abarán, en el Barranco de Molax, se producirán cortes el viernes 30 de mayo, de 12.00 a 14.30 horas en:

- Pj Barranco Molax: 27, 28, 31, 32, 37, 38 1, 40 3, 40, 58, 64

- Pj Cañaicas: 1 SN 22

Además, la pedanía de Hoya del Campo sufrirá cortes este jueves 29 de mayo entre las 8.00 y 8.30 horas en:

- Av. Juan Carlos I: 1 PR, 1, 2 A, 2, 3, 4, 5, 6, 7 A, 7 B, 7 C, 8, 9, 11, 13, 15, 18, 25 PR

- Av. Los Molinas: 1, 3, 4, 5, 6, 9, 13, 16, 18, 20, 41

- Cl Antonio Machado: 7 A, 9, 10, 12 A, 12 B, 12 D, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 R, 19, 21 S

- Cl Cebolletas: 1, 3

- Cl Familia Ortega: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 PR, 15, 140

- Cl Gregorio Marañon: 1, 2 A, 2, 3, 4 A, 4, 7

- Cl Hernan Cortes: 1, 2, 3, 4 ., 5, 6 A, 6 B, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17

- Cl Joaquin Mondéjar: 1 SN 1, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21

- Cl Maria Miralles: 4, 6, 7, 9, 11

- Cl Matias Martinez: 1 PR, 1, 2 C, 2 D, 2 E, 2 F, 2 G, 2 H, 2 I, 2 J, 2 K, 3, 4, 5, 7, 8, 9 A, 11, 12, 13, 15

- Cl Menendez Pidal: 2 D, 2 E, 2 F, 2 G, 2 H, 2 I, 2 J, 8 A, 9, 10 A, 10, 11, 12, 13, 14 A, 14, 15, 16 A, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23 A, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31

- Cl Miguel Iniesta: 3, 5, 7

- Cl Murillo: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 PR, 36

- Cl Nuestra Señora De La Fuensanta: 1, 3, 5, 7, 9, 20, 28

- Cl Párroco Saez Hurtado: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20 2, 21, 22 1, 24 1, 24, 26, 28, 31, 33, 35, 37, 39, 41

- Cl Príncipe Felipe: 33

- Cl Purísima: 1, 2, 4, 5, 6

- Cl San Antonio: 2, 4, 6 D, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 21, 23 A, 23, 25, 27, 29, 31

- Cl San Fernando: 1, 2, 3, 5, 7

- Cl San Luis: 3, 4, 5, 6

- Cl San Nicolas: 1 B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 BI, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 26, 28, 30, 32, 34, 36

- Cl Sierra De La Pila: 4, 6

- Cl Tomas Benavente: 14 1, 14, 16, 19, 21, 109 PC

- Cl Venta De La Aurora (Crta Jumilla): 1 SN, 1, 98, 180, 184, 186, 187, 198, 203, 212, 214

- Po Diecisiete: 34 PC

- Po Diecisiete (Reguero): 15 PC, 20 PC, 26 PC, 30 PC, 36, PC, 38 PC, 39 PC, 40 PC, 43 PC, 47 PC, 49 PC, 75 PC, 137 PC, 156 PC, 164 PC, 176 PC

- Pz Andres Bastida: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19, 21

Y, el mismo jueves, de 17.30 a 18.00 horas en:

- Av. Juan Carlos I: 1 PR, 1, 2 A, 2, 3, 4, 5, 6, 7 A, 7 B, 7 C, 8, 9, 11, 13, 15, 18, 25 PR

- Av. Los Molinas: 1, 3, 4, 5, 6, 9, 13, 16, 18, 20, 41

- Cl Antonio Machado: 7 A, 9, 10, 12 A, 12 B, 12 D, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 R, 19, 21 S

- Cl Cebolletas: 1, 3

- Cl Familia Ortega: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 PR, 15, 140

- Cl Gregorio Marañon: 1, 2 A, 2, 3, 4 A, 4, 7

- Cl Hernan Cortes: 1, 2, 3, 4 ., 5, 6 A, 6 B, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17

- Cl Joaquin Mondéjar: 1 SN 1, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21

- Cl Maria Miralles: 4, 6, 7, 9, 11

- Cl Matias Martinez: 1 PR, 1, 2 C, 2 D, 2 E, 2 F, 2 G, 2 H, 2 I, 2 J, 2 K, 3, 4, 5, 7, 8, 9 A, 11, 12, 13, 15

- Cl Menendez Pidal: 2 D, 2 E, 2 F, 2 G, 2 H, 2 I, 2 J, 8 A, 9, 10 A, 10, 11, 12, 13, 14 A, 14, 15, 16 A, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23 A, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31

- Cl Miguel Iniesta: 3, 5, 7

- Cl Murillo: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 PR, 36

- Cl Nuestra Señora De La Fuensanta: 1, 3, 5, 7, 9, 20, 28

- Cl Párroco Saez Hurtado: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20 2, 21, 22 1, 24 1, 24, 26, 28, 31, 33, 35, 37, 39, 41

- Cl Príncipe Felipe: 33

- Cl Purísima: 1, 2, 4, 5, 6

- Cl San Antonio: 2, 4, 6 D, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 21, 23 A, 23, 25, 27, 29, 31

- Cl San Fernando: 1, 2, 3, 5, 7

- Cl San Luis: 3, 4, 5, 6

- Cl San Nicolas: 1 B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 BI, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 26, 28, 30, 32, 34, 36

- Cl Sierra De La Pila: 4, 6

- Cl Tomas Benavente: 14 1, 14, 16, 19, 21, 109 PC

- Cl Venta De La Aurora (Crta Jumilla): 1 SN, 1, 98, 180, 184, 186, 187, 198, 203, 212, 214

- Po Diecisiete: 34 PC

- Po Diecisiete (Reguero): 15 PC, 20 PC, 26 PC, 30 PC, 36 PC, 38 PC, 39 PC, 40 PC, 43 PC, 47 PC, 49 PC, 75 PC, 137 PC, 156 PC, 164 PC, 176 PC

- Pz Andres Bastida: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19, 21

El viernes 30 de mayo, también en Hoya del Campo, los cortes serán de 8.30 a 10.30 horas en el pasaje Hoya Del Campo: 145 PC.

Águilas

En el municipio de Águilas los cortes serán este lunes, 26 de mayo, entre las 9.00 y las 12.00 horas en la calle Doctor Luis Prieto: 2, 6.

Calasparra

En Calasparra, los cortes de luz se producirán este miércoles 28 de mayo de 8.30 a 10.30 horas en:

- Cn Puerto Errado: 40, 41, 43, 47

- Cr Calasparra A Venta Del Olivo (C-3314): 80, 120 KM

- Pj Venta Reales: 3

- Po Seis: 67 PC

Murcia

En la ciudad de Murcia, los cortes tendrán lugar este lunes 26 de mayo, de 8.30 a 9.30 horas en la calle Sánchez Madrigal número 4. Además, algunas de sus pedanías también se quedarán sin suministro durante la semana.

La pedanía de El Esparragal se quedará sin luz este jueves 29 de mayo de 8.00 a 11.00 horas en:

- Av. Valdeminas: 12, 13, 15, 27, 30, 32, 33, 35, 37, 39, 43, 45

- Cl Archivel: 1, 3, 4, 6, 8, 11, 12

- Cl Benizar: 2, 3, 4

- Cl Cazorla: 1 SN 2, 2 1, 2 3, 2, 5

- Cl Doña Ines: 25, 27, 72 PC

- Cl Inazares: 1, 18, 20, 31

- Cl Nerpio: 1, 3, 4, 5, 9, 12

- Cl Pontones: 3, 7

- Cl Siles: 5, 7, 9, 11, 66 A

- Cl Yeste: 6, 8, 10, 66 PC, 66

- Cn Valdeminas: 85 PC

- Pj Valdeminas: 1 SN 1, 1 SN 4, 8, 19 1, 78 PC, 89

También este jueves 29 se producirán cortes en Era Alta, de 9.00 a 10.00 horas en:

- Cl Doctor Tomas Pellicer Frutos: 183

- Cn Hondo: 179, 181

En la pedanía de Nonduermas, los cortes serán también este jueves, entre las 9.00 y 10.00 horas, en:

- Ci Del Vizconde: 6, 8, 10, 27, 563 PC

- Cn Hondo: 108 C, 108 1, 108, 110 B, 110 C, 110 D, 110 E, 110, 112 C, 112 D

Por último, en San Ginés habrá cortes de luz este miércoles, 28 de mayo, de 8.30 a 9.00 horas y de 13.00 a 13.30 horas en la avenida Escultor Francisco Salzillo (Pg.Ind.Oeste): 30 PC 19, 30PC 20.

Jumilla

En el municipio de Jumilla, el corte del suministro tendrá lugar este lunes 26 de mayo de 12.30 a 14.30 horas en:

- Pj Fuente Del Pino: 1, 2, 11, 12 PC, 19, 43 PC, 51 1

- Pj Fuente Del Pino-C Albergue: 31

También este lunes, la pedanía jumillana de Fuente del Pino sufrirá cortes de 12.30 a 14.30 horas en:

- Cl Del Pilar: 1, 3, 7, 169

- Cl Fuente Del Pino: 1 SN 2, 1 SN 4, 1 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 1, 16, 17 1, 17, 18, 20, 21 1, 22, 23 1, 23, 24, 1, 26, 27 1, 27, 28, 30, 31, 34 1, 36, 38, 39, 40 1, 40 2, 40, 3, 40 4, 40, 41 1, 42 B, 42, 43 B, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 PC, 56, 58, 59, 60 BI, 60, 61, 62 1, 62, 64, 65, 66 1, 66, 67, 68, 69 1, 69, 70, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 11, 93, 12, 93 13, 93, 94, 95, 96, 97 1, 97, 98, 99, 100, 101 1, 101, 105 1, 105, 106, 107 1, 107 2, 107 3, 107, 108, 110, 111, 115 1, 115, 121, 135 BI, 135, 167, 178, 200 2, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 213 1, 213, 215, 216, 217, 218, 219, 321 PC, 371 PC

- Cr Yecla Izquierda: 1

- Pj Solana De La Fuente Del Pino: 23 PC A, 125 PC, 324 PC

- Po Numero 13: 4 PC

- Po Numero 8: 60 PC

Cartagena

En La Azohía, en Cartagena, Iberdrola suspenderá el suministro de red eléctrica este martes 27 de mayo, de 9.00 a 12.00 horas, en:

- Av. Central (Ur.San Gines): 26 A

- Av. Levante ( Ur.San Gines): 28 T, 30 T, 32 T, 33 PC T, 34 T, 35 T, 36 T, 37 T, 38 T, 39 T, 40 T, 41 T, 43 B, 43 T, 46 T, 52 TA, 74 T, 76 T, 77 T, 78 T, 79 T, 80 T, 81, 82 T, 83 T, 84 T, 85 T, 86 T, 87 T, 88 T, 89 T, 90 T, 91 T, 92 T, 94 T, 96 BI T, 96 T, 97 T, 98 T, 99 T, 100 PR, 101 T, 103 T, 107 T, 109 T, 111 PR, 115 T, 117 T

- Cl Este (Ur.San Gines): 3

- Cl Meridiano (Ur. San Gines): 1 K, 3 K, 5 K

- Ur San Gines: 75

También lo hará el miércoles, 28 de mayo, entre las 8.30 y 9.30 horas en:

- Av. Central (Ur.San Gines): 26 A

- Av. Levante ( Ur.San Gines): 28 T, 30 T, 32 T, 33 PC T, 34 T, 35 T, 36 T, 37 T, 38 T, 39 T, 40 T, 41 T, 43 B, 43 T, 46 T, 52 TA, 74 T, 76 T, 77 T, 78 T, 79 T, 80 T, 81, 82 T, 83 T, 84 T, 85 T, 86 T, 87 T, 88 T, 89 T, 90 T, 91 T, 92 T, 94 T, 96 BI T, 96 T, 97 T, 98 T, 99 T, 100 PR, 101 T, 103 T, 107 T, 109 T, 111 PR, 115 T, 117 T

- Cl Este (Ur.San Gines): 3

- Cl Meridiano (Ur. San Gines): 1 K, 3 K, 5 K

- Ur San Gines: 75

También el jueves, 29 de mayo, las zonas de La Azohía que se quedarán sin luz entre las 18.00 y las 19.00 horas serán:

- Av. Central (Ur.San Gines): 26 A

- Av. Levante ( Ur.San Gines): 28 T, 30 T, 32 T, 33 PC T, 34 T, 35 T, 36 T, 37 T, 38 T, 39 T, 40 T, 41 T, 43 B, 43 T, 46 T, 52 TA, 74 T, 76 T, 77 T, 78 T, 79 T, 80 T, 81, 82 T, 83 T, 84 T, 85 T, 86 T, 87 T, 88 T, 89 T, 90 T, 91 T, 92 T, 94 T, 96 BI T, 96 T, 97 T, 98 T, 99 T, 100 PR, 101 T, 103 T, 107 T, 109 T, 111 PR, 115 T, 117 T

- Cl Este (Ur.San Gines): 3

- Cl Meridiano (Ur. San Gines): 1 K, 3 K, 5 K

- Ur San Gines: 75

Y, por último, el viernes 30 de mayo, los cortes de La Azohía tendrán lugar de 9.00 a 11.00 hora en:

- Av. Poniente: 55 PR

- Av. Poniente (Ur. San Gines): 16, 17 D, 17, 18, 19, 20, 21 BI, 21, 22, 23 A, 24, 25 A, 25 B, 27 PC X, 27 A, 27, 28, 29, 30, 31 X, 31, 32 PC X, 33 PC X, 34 X, 35 PC X, 36 PC X, 37 PC X, 38, 39, 40 PC X, 42 X, 43 X, 60 1, 61 X, 63

En Los Nietos, se producirán cortes este lunes, 26 de mayo, de 8.30 a 10.30 horas en:

- Av. España: 241, 243, 245, 246, 247, 249, 260, 264

- Cl Bonito: 1, 2 A, 2 B, 3 A, 3 B, 4 A, 4 B, 4 C

- Cl Dátil De Mar: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

- Cl Rape: 2, 3 1, 4, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21

- Cl Rascasote: 3, 4 B, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22

- Cl Sardina: 5, 6

- Cl Sargos: 1, 2 1, 2, 3, 4, 5 1, 5, 6, 7 1, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 A, 21 B, 21 C, 21 D, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

- Cr Lo Pollo: 1 SN

Asimismo, la Manga del Mar Menor sufrirá cortes de luz este miércoles, 28 de mayo, entre las 8.30 y las 9.00 horas y entre las 17.30 y las 18.00 horas, en:

- Av. Gran Vía De La Manga: 10 KM BI

- Cl Apartamentos Nemo: 1

- Cl Cuarta Avenida: 12 B

- Cl Cyana 7ª Avenida: 4

- Cl Daiquiri: 24 1, 24, 28, 30, 32, 87 MM, 98 M, 146 A

- Cl Ferrara-Mg: 43

- Cl Nautilus: 3

- Cl Parcela Mg: 35, 37, 38, 39, 40 A, 40 B, 43, 44, 45 1, 46, 48 1, 48, 50, 51 2, 53, 55 PC, 56, 57, 64, 65

- Cl Parcela Mm: 49, 51, 52, 53 1, 55, 58 3, 58, 59 PR, 59, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 69, 71, 72 A, 72 1, 72, 73 3, 73, 74, 77, 82, 100, 121 1, 121, 123, 124 1, 124 2, 144 A, 144 B, 144 D, 144 E, 150

- Cl Primera Avenida: 3

- Po Entremares: 28 A, 28 B, 29 PC A, 29 PC B, 29 PC C, 33 A, 33 B, 34 A, 35 A, 35 B, 38 A, 38 B, 38 C, 39 A, 39 B, 42 A, 42 B, 42 C

- Po Ribera Sur: 4, 23 B, 27, 60 PC, 65, 66 PC MM, 80

- Po Salinas: 1 PR

- Po Villas Vivero: 5 A, 5 B, 6 A, 6 B, 7 A

- Po Vivero Este: 2

- Po Vivero Norte: 144

- Ur El Ancora: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52

Las Torres de Cotillas

En el municipio de Las Torres de Cotillas, el cese del suministro eléctrico se producirá este jueves, 29 de mayo, de 9.00 a 10.30 horas en:

- Ac Emisora: 60

- Cl Doctor Fernandez Vera: 57, 59, 61, 82, 84, 86, 88, 94, 98, 100, 104

- Cl Enrique Tierno Galvan: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 19

- Cl Francisco Fernandez Ordoñez: 1, 3, 13, 15, 17, 19

- Cl Maestro Jose Navarro: 48, 50, 52, 54, 56 PR

- Cl Mula: 109

- Cl Vallejo Najera: 5, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 20, 23, 24, 25, 26

- Pj Las Parcelas: 23

San Pedro del Pinatar

En Lo Pagán habrá cortes de luz el jueves, 29 de mayo, entre las 8.00 y las 12.00 horas en:

- Cl Rio Bidasoa: 5

- Cl Rio Danubio: 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 73, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129

- Cl Rio Garona: 38 A, 38 B, 38 C, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 71, 73

- Cl Rio Loira: 84, 86, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 A, 98 B, 99, 100 A, 100, 101, 103, 104, 105 A, 105 B, 105 C, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116

- Cl Rio Nalón: 48

- Cl Rio Sena: 77, 79, 81, 83, 85, 87 1, 89, 91 A, 91, 92, 93 A, 93, 94, 95 A, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130

Los Alcázares

En la localidad de Los Alcázares, la red de suministro eléctrico se suspenderá este miércoles, 28 de mayo, de 8.30 a 10.30 horas en la calle Isaac Peral (Pg.Industrial): 3 B, 4, 6, 8, 13 1.

Mazarrón

En el Puerto de Mazarrón, este martes 27 de mayo entre las 8.30 y las 11.00 horas, las labores de mantenimiento dejarán sin luz la calle Mar Tirreno (Ur.Bahia): 39, 49, 51. Y, el mismo martes, de 11.30 a 14.00 horas, los cortes se producirán en la calle Sierra De La Pila (Ur.Bahia): 122, 126.

Torre Pacheco

La ciudad de Torre Pacheco tendrá cortes del suministro este martes 27 de mayo de 7.30 a 8.15 horas y 17.30 a 18.30 horas horas en el pasaje de Los Capellanes, 157 PC.

También en San Cayetano, dentro del término municipal de Torre Pacheco, habrá cortes de luz este martes, de 7.30 a 8.15 horas y 17.30 a 18.30 horas, en:

- Cl Casas Nuevas: 25

- Cl Casas Palmero: 5, 6, 10 1, 10, 15, 16, 20, 21, 22 BI, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 115

- Pj Balsa Quebrada: 1

Yecla

Los cortes de luz en Yecla serán los más habituales durante esta semana, ya que se producirán este lunes, 26 de mayo, entre las 8.30 y las 11.30 horas en:

- Pj Pujola: 1 10, 1 11, 1 12, 1 13, 1 14, 1 15, 1 2, 1 3, 14, 1 5, 1 6, 1 7, 1 9, 14 1, 14 2, 14 3, 46 1, 46 2, 46, 70, 77, 79 1, 79, 237, 254 PC, 476 PC, 477 PC, 528 PC, 560 PC

Y, el mismo lunes, de 12.30 a 15.00 horas en:

- Pj Umbría Peñas Blancas: 4, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19,20, 21, 131 PC

Por otro lado, el martes 27 de mayo los cortes del suministro continuarán, produciéndose entre las 8.30 y las 8.50 horas en:

- Cr Montealegre: 2 KM, 4 KM, 40 KM, 101 1, 101 2, 177 C

- Pj Maneta: 1, 2 1, 2, 3, 4, 5 1, 5 2, 5 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 19 PC, 20 KM, 20, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 49, 50, 55, 56, 58, 61, 68, 69 1, 69, 70, 73 PR, 76, 77, 79 1, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 92, 93, 94, 98, 101, 109 3, 109, 136 PC, 142 PC, 144, 165 PC b, 165 PC 1, 165 PC 2, 170 PC, 175

- Po Ciento Trece: 423 PC

También entre las 8.50 y las 9.10 horas en:

- Pj Maneta: 40 PC, 87, 91 1, 91, 95 2, 200 1, 200 10, 200 11, 200 12, 200 13, 200 15, 200 16, 200 17, 200 18, 200 19, 200 2, 200 20, 200 21, 200 23, 200 27, 200 28, 200 3, 200 4, 200 5, 200 6, 200 7, 200 8, 200 9, 316 PC, 323 PC 1, 323 PC 2, 328 PR, 331 PC, 512 PC, 598 PC

- Pj Pujola: 356

Además, el mismo martes, desde las 9.10 a las 9.30 horas en:

- Cr Montealegre: 6 A, 25, 76 PC, 181 PC

- Pj Las Moratillas: 73 PC, 74 PC, 75 PC, 162 PC, 165 PC

- Pj Maneta: 11 PC, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 1, 26, 27 1, 27 2, 27, 29 2, 29, 30, 31, 32 1, 32, 33 PC, 35 PC, 48, 59, 60, 62 1, 62, 63, 66 PC, 66, 73, 74, 75, 78, 88, 100, 111 1, 111 2, 111 3, 112 PC 7, 112 PC 8, 112 10, 112 11, 112 12, 112 13, 112 36, 112 9, 130, 132, 488 PC, 565 PC, 594 PC

- Po Ciento Cinco: 25 PR

- Po Ciento Cuatro: 170 PC

- Ur Hoya Del Raso: 1 PC

Y de 9.30 a 10.30 horas en:

- Pj Cañada Pulpillo-Casas Palao: 1, 4, 9, 10, 12, 14, 15, 17,18, 23 PC, 274 PC, 328 PC

- Pj Las Moratillas: 2 1, 8, 10, 13, 14 PC, 14, 19 PR, 20, 27 PC

- Po Ciento Cuatro: 30 PC

- Cr Montealegre: 17 PC, 18 PC

- Pj Las Moratillas: 1, 2, 3, 31 PC 1, 155 PC 1, 155 PC 2, 155 PC 3, 155 PC 4, 155 PC 5, 155 PC 6, 155 PC 7, 163 PC, 202 PC, 203 PC, 204 PC

También el martes, entre las 16.00 y las 17.00 horas, los cortes de luz afectaran a:

- Cr Montealegre: 2 KM, 4 KM, 40 KM, 101 1, 101 2, 177 C

- Pj Maneta: 1, 2 1, 2, 3, 4, 5 1, 5 2, 5 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 19 PC, 20 KM, 20, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 49, 50, 55, 56, 58, 61, 68, 69 1, 69, 70, 73 PR, 76, 77, 79 1, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 92, 93, 94, 98, 101, 109 3, 109, 136 PC, 142 PC, 144, 165 PC b, 165 PC 1, 165 PC 2, 170 PC, 175

- Po Ciento Trece: 423 PC

- Pj Maneta: 40 PC, 87, 91 1, 91, 95 2, 200 1, 200 10, 200 11, 200 12, 200 13, 200 15, 200 16, 200 17, 200 18, 200 19, 200 2, 200 20, 200 21, 200 23, 200 27, 200 28, 200 3, 200 4, 200 5, 200 6, 200 7, 200 8, 200 9, 316 PC, 323 PC 1, 323 PC 2, 328 PR, 331 PC, 512 PC, 598 PC

- Pj Pujola: 356

- Cr Montealegre: 6 A, 25, 76 PC, 181 PC

- Pj Las Moratillas: 73 PC, 74 PC, 75 PC, 162 PC, 165 PC

- Pj Maneta: 11 PC, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 1, 26, 27 1, 27 2, 27, 29 2, 29, 30, 31, 32 1, 32, 33 PC, 35 PC, 48, 59, 60, 62 1, 62, 63, 66 PC, 66, 73, 74, 75, 78, 88, 100, 111 1, 111 2, 111 3, 112 PC 7, 112 PC 8, 112 10, 112 11, 112 12, 112 13, 112 36, 112 9, 130, 132, 488 PC, 565 PC, 594 PC

- Po Ciento Cinco: 25 PR

- Po Ciento Cuatro: 170 PC

- Ur Hoya Del Raso: 1 PC

Y, por último, de 17.00 a 18.00 horas en:

- Pj Cañada Pulpillo-Casas Palao: 1, 4, 9, 10, 12, 14, 15, 17,18, 23 PC, 274 PC, 328 PC

- Pj Las Moratillas: 2 1, 8, 10, 13, 14 PC, 14, 19 PR, 20, 27 PC

- Po Ciento Cuatro: 30 PC

- Cr Montealegre: 17 PC, 18 PC

- Pj Las Moratillas: 1, 2, 3, 31 PC 1, 155 PC 1, 155 PC 2, 155 PC 3, 155 PC 4, 155 PC 5, 155 PC 6, 155 PC 7, 163 PC, 202 PC, 203 PC, 204 PC