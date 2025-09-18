La calidad del aire en la Región de Murcia empeorará este jueves debido a una masa de aire africano Se prevén concentraciones de polvo en el sureste peninsular en el rango 5-20 µg/m3

Lía Guillén Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:21

La red de vigilancia dependiente de la Consejería de Medioambiente ha arrojado una buena calidad del aire en la Región de Murcia, en lo que llevamos de semana. Excepto en la zona de Lorca, en la que los medidores emiten una mayor concentración de partículas, elevando el estado del aire a un nivel regular, pero no se ha sobrepasado el límite, establecido para partículas PM10 en 50µg/m3.

A pesar de los buenos datos de esta semana y a finales de la anterior, una nueva noticia de la conserjería alerta de una intrusión de masa de aire africano sobre la Península Ibérica para este jueves, pudiéndose registrar concentraciones de polvo en superficie en el rango 5-20 µg/m3 sobre el sureste peninsular. Esto supone que la calidad del aire que se había registrado esta semana, pueda cambiar ligeramente, elevando los niveles actuales de partículas (PM10 y PM2.5).

De momento, la Región en el mes de septiembre ha registrado un único episodio durante los días 6, 7, 8 y 9. En comparación con el mes de agosto, que durante 16 días hubo presencia de masas de aire africano, la calidad del aire empeoró considerablemente, en numerables ocasiones y en prácticamente todas las áreas de la Región, a niveles desfavorables o muy desfavorables.