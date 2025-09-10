La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Polvo sahariano en Murcia, en una imagen de archivo. Javier Carrión / AGM

La calidad del aire mejora, pero sigue desfavorable o regular en algunas zonas de la Región de Murcia

Las estaciones del Valle de Escombreras, Alumbres, Caravaca, Molina y Jumilla muestran valores calificados como buenos

Sergio Conesa

Sergio Conesa

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 09:35

El nuevo episodio de mala calidad del aire que vive la Región de Murcia otra semana más deja este miércoles mejores registros, según los datos obtenidos a las 9 horas. De hecho, a diferencia del martes en el que a la misma hora todas las estaciones de la Comunidad tenían valores desfavorables y la de Escombreras regular, ahora hasta cinco mediciones reflejan valores calificados como buenos. Es el caso de las estaciones del Valle de Escombreras, Alumbres, Caravaca, Molina y Jumilla.

Los peores registros se encuentran en la estación medidora del barrio murciano de San Basilio con 51 µg/m3 en las partículas PM10, cuando el límite es de 50, y en Lorca con 50,70 µg/m3. Ambas superan por poco el límite de 50 a partir del cual la calidad del aire se considera como desfavorable. Además, las mediciones en Ronda Sur (43,15), Alcantarilla (46,59), La Aljorra (49,25) y Mompeán (45,52) aportan valores regulares en la calidad del aire. Ningún registro supera el límite de 25 µg/m3 en las partículas PM2.5, las más pequeñas y nocivas, a diferencia de días anteriores.

La Consejería de Medio Ambiente indica que se prevé la presencia de masas de aire de origen africano sobre la Península Ibérica para este miércoles, pudiéndose registrar concentraciones de polvo en superficie en el rango 5-20 µg/m3 sobre el sureste peninsular, lo que puede provocar un aumento en los niveles actuales de partículas medidos por la Red de Calidad del Aire.

