Cabify operará en La Manga en 2020 y traerá patinetes y motos a las ciudades

El desembarco de los VTC (vehículos de transporte con conductor) en la Región solo era el principio de una nueva era para la movilidad de la Región. Tan solo dos meses lleva operando la plataforma Cabify en Murcia y Cartagena y ya piensa en planes de futuro más o menos ambiciosos. Entre ellos, comenzar a operar en La Manga a partir del verano de 2020, o traer a la Región los servicios que ya ofrece Cabify en otras ciudades, como taxis, bicicletas, patinetes y motocicletas eléctricas. Así lo manifestó ayer el presidente de Cabify en Europa y Asia, Mariano Silveyra, antes de su conferencia en el Foro Nueva Murcia.

Sobre la llegada de los VTC a La Manga, Silveyra no especificó si sería posible para este verano «pero seguro que al siguiente lo haremos», porque, según explicó, «nuestros usuarios abren miles de veces la aplicación para ver si estamos operativos allí, así que tenemos que dar ese servicio. El verano que viene seguro». Silveyra también reconoció que su compañía prevé, para antes de esta época estival, un crecimiento de la flota de coches que tiene en la Región, aunque no fue concreto con el número de vehículos que pretenden añadir ni sobre cuántos ya dan sus servicios en territorio murciano, «tenemos entre diez y veinte», dijo. En cuanto a los nuevos servicios -taxis, patinetes, bicicletas y motocicletas eléctricas-, sí dijo que su intención es implantarlos paulatinamente «durante el próximo año».

Los desencuentros con el sector del taxi han estado patentes en todas las ciudades donde opera la compañía, también en Murcia. Sobre este tema, Silveyra se mostró muy receptivo y aseguró que el futuro de su compañía pasa por «sentarnos» con los profesionales del taxi porque, consideró, «la revolución tecnológica es algo que beneficiará a todo el sector». Además, también aseguró que su plataforma, que incluye servicio de taxi en otras ciudades, realiza «tres veces más trayectos» en taxi que en VTC, siendo la compañía «que más opera con taxis del mundo».

Silveyra considera que la regulación por municipios es «una locura» y que urge «encontrar un consenso»

Convivir con los taxis

Todo apunta a que el sector del taxi y los VTC están obligados a entenderse. Y por eso, dijo Silveyra, «hemos abierto nuestra plataforma para los taxis de Santander, por ejemplo. Aquí lo hemos intentado y no hemos tenido respuesta, pero seguiremos intentándolo», reconoció. Llegar a un acuerdo de convivencia con el sector del taxi no le está resultando sencillo a Cabify, pues el presidente de la plataforma aseguró que, en las regulaciones autonómicas y locales, «nos estamos encontrando muchas limitaciones». Silveyra consideró que «lo que se ha intentado es darnos todas las limitaciones que tiene el taxi para asfixiarnos, pero nosotros hemos demostrado que nuestro servicio funciona, por eso tendría que ser al revés, las regulaciones deberían llevar nuestras aperturas al sector del taxi. En Madrid ha empezado a abrirse ahora, por ejemplo, lo del precio cerrado. Es absurdo no aceptar que los usuarios contratarán cada vez menos algo que no saben qué les va a costar».

En cuanto a la regulación regional, consideró que los candidatos a la Comunidad y a las alcaldías no han querido tocar el tema porque creen que es «mejor no abrir esa caja». Cree que hace falta «voluntad política» para llevar a cabo esa reunión en la que pretenden sentarse con la Administración y los taxistas, y dijo que espera que se produzca después de las elecciones del 26 de mayo. A este respecto, explicó que «en Portugal hemos estado un año y medio sentados en una mesa de diálogo para construir una regulación, pero aquí en España corremos el riesgo de regular por ayuntamientos. Imagínense a un VTC moviéndose en una comunidad con más de 40 ayuntamientos, cada uno con una regulación distinta. Tenemos que abandonar esta locura. El que no se quiera sentar a construir la movilidad del futuro, que no se siente, pero hay que avanzar, y nosotros seguiremos buscando ese consenso».

Preguntado sobre la fiscalidad de su empresa, Silveyra presumió de que Cabify es una empresa española que tributa el 100% de su actividad íntegramente en el país, y además dijo que su contribución fiscal «es similar a la de todo el sector del taxi español». En concreto, Cabify tributó en 2018 más de 40 millones de euros y el sector del taxi en su conjunto tributó unos 60 millones, según datos ofrecidos durante su conferencia.

Por último, ante la polémica del precio de sus VTC en la Región, que para algunos no suponen realmente una alternativa más barata que el taxi, el presidente de la compañía consideró que sus precios por trayecto «son competitivos» y que en algunas carreras sí que son más económicos. No obstante, indicó que el usuario «no siempre prioriza el precio, en muchas ocasiones también prioriza la rapidez y el servicio. Se elige Cabify también por otras cosas, como la angustia e incertidumbre que te genera no saber cuánto te va a costar un taxi, eso con Cabify no pasa».