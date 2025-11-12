Una borrasca traerá calima y lluvias de barro a la Región de Murcia Las temperaturas también bajarán a partir de este jueves y, sobre todo, el viernes

Imagen de archivo de un coche afectado por lluvia de barro en una calle de Murcia.

La borrasca 'Claudia' se dejará notar esta semana en forma de calima, lluvia de barro y descenso de temperaturas. Eltiempo.es avanzó que los vientos del sur traerán a la Comunidad calima desde el norte de África.

El fenómeno se podría dejar notar en la Región de Murcia a partir de la tarde de este miércoles, aunque dejaría mayores concentraciones el jueves. Durante ese día y el viernes, allí donde se registren precipitaciones se producirán lluvias de barro. La calima se retirará por el este el viernes, pero aún se dejará nortar en el área mediterránea.

Según precisó la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), durante la tarde del viernes podrían producirse chubascos concretamente en la mitad norte de la Región de Murcia y al final de la jornada en el interior.

En cuanto a temperaturas, a partir del jueves y, sobre todo, del viernes, el avance de las lluvias provocará que las temperaturas máximas comiencen a bajar ligeramente. De cara al fin de semana, los valores se irán normalizando. En cuanto a las mínimas, no serán especialmente bajas hasta el fin de semana, gracias a la abundante nubosidad, e incluso podría apreciarse un ligero ascenso.

Los vientos, por su parte, serán flojos variables, con intervalos moderados del noreste en el litoral el jueves por la tarde y tendiendo a componente sur moderados en el litoral el viernes. Las rechas serán más intensas a partir del sábado.