Bomberos forestales de la Región de Murcia parten hacia Extremadura para continuar la lucha contra los incendios

Efectivos de la brigada de bomberos forestales de la Región prestando ayuda en la lucha contra el fuego en Extremadura.

LA VERDAD Lunes, 18 de agosto 2025, 16:49 | Actualizado 17:13h.

Veinte bomberos forestales de la Región de Murcia partieron a primera hora de la tarde hacia Extremadura para relevar al equipo que lleva desde el sábado colaborando en la lucha contra los incendios en la ciudad, y que regresará una vez que se incorpore el nuevo retén, cuya llegada está prevista hacia las 23:00 horas.

Participan en este dispositivo profesionales de la Brigada Forestal, técnicos y agentes medioambientales de la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática.

Por otro lado, la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias está organizando el relevo del helicóptero y sus pilotos, que no se puede realizar en el punto de destino porque dejaría desprotegida la capacidad de la Región. Por ello, se realizará de la manera más ágil posible de modo que los dos aparatos estén el mayor tiempo posible. Asimismo, se planifica el relevo en función de los requisitos necesarios, tales como horas máximas de vuelo, descansos, combustible, escalas y mecánica.

La salida se produjo a las 14:30 horas desde el Centro de Defensa Forestal de Ascoy, en Cieza, y tienen como destino la localidad de Aliseda (Cáceres), ubicada en la Mancomunidad de Municipios Tajo-Salor, que cuenta con cerca de 1.700 habitantes.

El dispositivo está coordinado desde las consejerías de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor y de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, a través del Plan Territorial de Protección Civil (Platemur).