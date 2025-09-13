La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Félix Bolaños y su jefa de gabinete, María Eugenia de la Cera, junto a Manuel Luna, Miguel Ángel Larrosa y Javier Parra, en la reunión de ayer. TSJ

Bolaños supedita el aumento de jueces en la Región de Murcia a su reforma de la carrera judicial

El ministro, que arropa a Francisco Lucas en su toma de posesión, señala que su nueva ley permitirá crear las plazas que exige el TSJ

David Gómez

David Gómez

Sábado, 13 de septiembre 2025, 07:30

La Región contará con los jueces y fiscales que demanda el TSJ –que pide 22 magistrados para acabar con el «déficit histórico»– cuando se ... apruebe la ley orgánica para la ampliación y fortalecimiento de la carrera judicial, que se tramita en el Congreso de los Diputados.

