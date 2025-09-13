Bolaños supedita el aumento de jueces en la Región de Murcia a su reforma de la carrera judicial

La Región contará con los jueces y fiscales que demanda el TSJ –que pide 22 magistrados para acabar con el «déficit histórico»– cuando se ... apruebe la ley orgánica para la ampliación y fortalecimiento de la carrera judicial, que se tramita en el Congreso de los Diputados.

Así lo señaló el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que visitó Murcia para presidir la toma de posesión de Francisco Lucas como delegado del Gobierno y aprovechó para reunirse con los responsables de la judicatura en la Región, ya que, como se encargó de recordar, las competencias de justicia no están transferidas a la Comunidad y él es, por tanto, el máximo responsable.

Bolaños afirmó que las reivindicaciones del presidente del TSJ, Manuel Luna, le parecen «razonables» e incluso necesarias para que la administración de justicia en la Región sea un servicio ágil, con una rápida resolución de litigios, así como para reducir la carga actual de jueces y fiscales. «Hoy les digo que, con la aprobación de la ley de fortalecimiento de la carrera judicial, nombraremos un número más que suficiente de jueces y fiscales para la Región de Murcia para acabar de una vez por todas con todos los problemas que existen», indicó el ministro, quien explicó que, con esta norma, crearemos 2.500 nuevos jueces y fiscales en tres años», en cuyo decreto de reparto por comunidades autónomas ya trabaja el Ministerio. «Para que nos hagamos una idea, hoy la carrera judicial tiene en torno a 6.000 personas y la carrera fiscal, en torno a 3.000. Pues con la ley de ampliación y fortalecimiento de la carrera fiscal y judicial en tramitación parlamentaria, vamos a crear 2.500 plazas», recalcó el titular de Justicia.

Bolaños sacó pecho asimismo de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez haya realizado «la mayor modernización de la Justicia en décadas» con la ley de eficiencia del servicio público de justicia, que entró en vigor el pasado 1 de enero. Una ley en la que trabajó codo con codo con Francisco Lucas, entonces presidente de la Comisión de Justicia del Congreso.

A juicio del ministro, uno de los principales avances de esta norma está en los tribunales de instancia, de los que hay ocho funcionando en la Región . «Antes, crear un nuevo juzgado en Murcia, Lorca o cualquier demarcación de la Región tenía un coste de medio millón de euros. Con la reforma, ese coste baja a unos 80.000 euros, lo que significa que, con lo que antes se invertía en constituir un juzgado, ahora podremos crear seis tribunales de instancia», sentenció.

Además, Bolaños recordó que, en Lorca, se ha llevado a cabo un programa piloto para agilizar la presentación de las demandas, lo que se denomina procesos monitorios, «es decir, las reclamaciones de cantidad más sencillas». Bien, el trámite de presentación y registro de estas demandas civiles en Murcia es, gracias a la robotización, de solo un día, cuando antes el proceso podía durar entre dos y tres meses».

Principales demandas del TSJ en la Región 22 nuevos jueces para acercarse a la media El TSJ de la Región de Murcia viene reivindicando la creación de 22 nuevas unidades judiciales en 2026, con el fin de equiparar los recursos de la Justicia regional a la media española.

Palacio de Murcia y Campus de Cartagena Está pendiente la rehabilitación del Palacio de Justicia de Murcia, así como la puesta en marcha del de Lorca y la creación del Campus de Cartagena y una nueva sede en Molina.

Financiación adecuada para la unidad pionera Otra de las demandas del TSJ al ministro de Justicia fue la dotación económica adecuada para la Unidad de Mediación Intrajudicial de Murcia (UMIM), única en España.

Cumbre con el TSJ

En la reunión con el ministro participaron, además del presidente del TSJ, Manuel Luna; el presidente de la Audiencia Provincial de Murcia, Miguel Ángel Larrosa, el secretario de Gobierno del TSJ, Javier Parra.

Según una nota pública, las autoridades judiciales plantearon a Félix Bolaños «la existencia de un déficit histórico en materia de plazas judiciales, así como la paralización de proyectos de infraestructuras imprescindibles para garantizar un servicio público de calidad». En ese sentido, recordaron que la Sala de Gobierno del TSJ en la Región reclamó «la creación de 22 nuevas unidades judiciales en 2026, una ampliación que permitiría acercar los recursos de la justicia regional a la media nacional y corregir una situación de desventaja frente a otras comunidades».

Otras reivindicaciones fueron la rehabilitación integral del Palacio de Justicia de Murcia, paralela al acondicionamiento de la Ciudad de la Justicia de la capital; el Campus de la Justicia en Cartagena; la nueva sede judicial en Molina de Segura; además de la puesta en marcha del Palacio de Justicia de Lorca.

El presidente del TSJ en la Región pidió también garantizar la viabilidad de la Unidad de Mediación Intrajudicial de Murcia (UMIM), única experiencia de este tipo que existe en España, y que requiere financiación estable y reconocimiento del papel de los mediadores.