Bienvenidos a la UCAM

En el Estadio Besoccer La Condomina se citaron cerca de 1.000 estudiantes extranjeros que este año se han incorporado a la UCAM.

El Campus de la Universidad Católica San Antonio en Murcia se convirtió esta semana en punto de encuentro para los miles de estudiantes que han participado en su Bienvenida Universitaria del curso 2025-26. Ya consolidada como una tradición en la UCAM, ha estado repleta de actividades, música y convivencia con motivo del inicio del curso académico, permitiendo a los nuevos alumnos descubrir los servicios, programas y oportunidades que la institución pone a su disposición en un ambiente festivo y participativo.

Los estudiantes recorrieron los distintos estands instalados en el recinto, donde conocieron de primera mano todos los servicios que les ofrece la UCAM para sacar el máximo partido a su etapa universitaria. Por allí pasaba María, estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, quien se paró en el estand del Servicio de Voluntariado de la Universidad; quería conocer las opciones que le brinda la institución de poder regalar tiempo a personas que lo necesitan.

La Católica ofrece una formación integral que combina la excelencia académica con la experiencia humana y el espíritu universitario

Otro estand muy visitado fue el de la Escuela Superior de Idiomas, donde los estudiantes conocieron los diferentes cursos que oferta en inglés, francés, alemán, español, coreano, portugués, italiano, japonés o hebreo, además de ser sede oficial de exámenes oficiales. Estudiar en el extranjero se ha convertido en una de las experiencias más enriquecedoras para cualquier estudiante universitario; no solo permite perfeccionar el dominio de otros idiomas, descubrir nuevas culturas o adaptarse a distintos métodos de enseñanza, sino que también impulsa la autonomía, la madurez y la capacidad de afrontar nuevos retos. Es por ello que fueron muchos los alumnos de la Católica los que visitaron la Oficina de Relaciones Internacionales, que abre las puertas a estancias académicas en el extranjero.

Empleo y deporte

Aunque el evento está pensado principalmente para los estudiantes de primer curso, también participó en la Semana de Bienvenida el Servicio de Orientación e Información Laboral de la institución, donde los estudiantes conocieron un poco más sobre su futuro laboral y las prácticas profesionales.

David Cal, uno de los máximos medallistas olímpicos españoles y miembro del Servicio de Deportes de la UCAM, no faltó a la cita, y a través del estand se informó a los estudiantes sobre todas las actividades deportivas que ofrece la Universidad. A esto se sumó también el gimnasio de la institución, recientemente inaugurado en su nueva ubicación. Cabe destacar entre los actos deportivos programados, la gran acogida de la Milla Universitaria, en su VI edición.

Desde iRadio, la radio de la Universidad, aprovecharon la ocasión para entrevistar a María Dolores García, presidenta de la UCAM, quien visitó la zona de estands para saludar a los estudiantes y poner en valor «la importancia de ofrecer una formación integral que combine la excelencia académica con la experiencia humana y el espíritu universitario».

Una de las actividades que más llamó la atención entre la comunidad universitaria fue el globo aerostático. El ocio digital también tuvo un papel protagonista con la zona 'UCAM Esports x University', que incluyó simuladores de conducción, partidas de Valorant y competiciones de diferentes videojuegos.

El broche final a estos intensos días de actividades lo protagonizó la esperada paella gigante, que permitió a los estudiantes disfrutar de una mañana de convivencia para finalizar la Bienvenida Universitaria UCAM 2025.

