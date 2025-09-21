La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Belén Gutiérrez, nueva presidenta de la Asociación Española de Desalación y Reutilización. GUILLERMO NAVARRO
Presidenta de la Asociación Española de Desalación y Reutilización

Belén Gutiérrez López: «La desalación no viene a sustituir al Trasvase; el futuro pasa por un 'mix' inteligente de recursos»

«La cuenca del Segura es una de las zonas más tensionadas, y debido a eso también es líder y referente en desalación y reutilización»

Manuel Buitrago

Manuel Buitrago

Domingo, 21 de septiembre 2025, 15:13

Belén Gutiérrez (Madrid, 1982) se ha puesto este verano al frente de la Asociación Española de Desalación y Reutilización (Aedyr), que agrupa a más de ... 300 asociados del mundo del agua; desde grandes constructoras a pequeñas empresas, así como universidades, centros tecnológicos, y organismos estatales y autonómicos. Es doctora en Ingeniería Química por la Universidad Politécnica de Madrid, tiene más de 20 años de experiencia en el tratamiento del agua y actualmente dirige el departamento de desalación de GS Inima. También imparte cursos de la Universidad de Alicante. Representa a una industria y a un sector tecnológico que crece a pasos agigantados, y más con el cambio climático. Destaca que el liderazgo de la cuenca del Segura en desalación y reutilización es un punto a favor para encarar el futuro, y también recalca que la desalación no viene a sustituir al Trasvase Tajo-Segura.

