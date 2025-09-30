La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Joaquín Bascuñana, este martes, antes de su declaración en la Audiencia Provincial de Murcia. Guillermo Carrión / AGM

Bascuñana, en el juicio de 'Novo Carthago': «Ni en este proyecto ni en otro nadie impuso nada»

El exconsejero de Obras Públicas, acusado de participar en la supuesta recalificación ilegal del humedal de Lo Poyo, en Cartagena, descarga la responsabilidad en los técnicos; «Yo no soy técnico y, por tanto, no entro en esa materia»

Alicia Negre

Alicia Negre

Martes, 30 de septiembre 2025, 14:45

El reloj rozaba ya las dos de la tarde cuando el tribunal del 'caso Novo Carthago' comenzó este martes a escuchar la declaración de Joaquín ... Bascuñana, uno de los 'pesos pesados' que se sienta en el banquillo de la Audiencia Provincial en esta investigación por un presunto pelotazo urbanístico junto al Mar Menor. Bascuñana, que fue consejero de Obras Públicas del Ejecutivo autonómico, entre otros cargos -exdelegado del Gobierno entre 2011 y 2015-, afronta seis años y medio de inhabilitación para empleo o cargo público por su presunta participación en la supuesta recalificación ilegal del humedal de Lo Poyo, en Cartagena, para levantar una urbanización con miles de viviendas, hoteles y dos campos de golf.

