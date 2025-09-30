Bascuñana, en el juicio de 'Novo Carthago': «Ni en este proyecto ni en otro nadie impuso nada»

El reloj rozaba ya las dos de la tarde cuando el tribunal del 'caso Novo Carthago' comenzó este martes a escuchar la declaración de Joaquín ... Bascuñana, uno de los 'pesos pesados' que se sienta en el banquillo de la Audiencia Provincial en esta investigación por un presunto pelotazo urbanístico junto al Mar Menor. Bascuñana, que fue consejero de Obras Públicas del Ejecutivo autonómico, entre otros cargos -exdelegado del Gobierno entre 2011 y 2015-, afronta seis años y medio de inhabilitación para empleo o cargo público por su presunta participación en la supuesta recalificación ilegal del humedal de Lo Poyo, en Cartagena, para levantar una urbanización con miles de viviendas, hoteles y dos campos de golf.

En su declaración -en la que, como otros acusados no accedió a contestar las preguntas del abogado José Manuel Muñoz, que ejerce la acusación particular en nombre de la Asociación Naturalista del Sureste (Anse)-, Bascuñana sostuvo que «ni en este proyecto ni en otro nunca se impuso nada» y remarcó que «yo en ningún momento tuve contacto con ningún funcionario para que me dijera ni decirle yo».

El exconsejero hizo énfasis en que en su actuación se limitó a seguir las directrices de los técnicos. «Yo vi el expediente, vi que todos los informes eran favorables y mi obligación y responsabilidad era firmar. Si no habría cometido prevaricación», subrayó. «Yo no soy técnico y, por tanto, yo no entro en esa materia. Mi responsabilidad era política».

El exsubdirector general de Urbanismo, José María Ródenas, abrió este martes la ronda de declaraciones del juicio de 'Novo Carthago', que mantendrá ocupada a la Audiencia Provincial durante semanas. Este procesado, al igual que otros exaltos cargos del Ejecutivo regional, está acusado de supuesta prevaricación y se enfrenta a una petición de inhabilitación que ronda los cinco años y medio y que podría privarlo de su condición de funcionario. Ródenas defendió este martes la legalidad de su actuación que, sostuvo, se limitó a dar un marco de legalidad a una voluntad política. «Este tipo de actuaciones», remarcó, «eran una política general del Gobierno».