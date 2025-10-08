La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La exalcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, llegando este miércoles a la Audiencia, en Murcia. Kiko Asunción/ Agm

Barreiro en el juicio de 'Novo Carthago': «Nunca hablé con el consejero Cerdá del proyecto»

La exalcaldesa cartagenera, que compareció en la vista como testigo tras ser absuelta por el Supremo, aseguró no recordar quién le planteó inicialmente el plan urbanístico

Alicia Negre

Alicia Negre

Murcia

Miércoles, 8 de octubre 2025, 14:02

Comenta

Durante años pendió sobre ella la amenaza de que el 'caso Novo Carthago' la sentase en el banquillo, pero la exalcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, ... acabó este miércoles declarando como testigo -tras ser exculpada por el Tribunal Supremo en 2015- en el macrojuicio que se sigue en la Audiencia por un presunto pelotazo urbanístico en el humedal de Lo Poyo, a orilla del Mar Menor. «Yo hice lo que la ley establecía que tenía que hacer y así ha quedado probado. Seguimos el trámite que fijaba la ley», remarcó la popular, que estuvo al frente del Consistorio cartagenero en los años en que se impulsó el polémico proyecto. «A cualquier alcalde que usted le pregunte le habría dicho que sí porque era una gran inversión».

