Barreiro en el juicio de 'Novo Carthago': «Nunca hablé con el consejero Cerdá del proyecto»

Durante años pendió sobre ella la amenaza de que el 'caso Novo Carthago' la sentase en el banquillo, pero la exalcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, ... acabó este miércoles declarando como testigo -tras ser exculpada por el Tribunal Supremo en 2015- en el macrojuicio que se sigue en la Audiencia por un presunto pelotazo urbanístico en el humedal de Lo Poyo, a orilla del Mar Menor. «Yo hice lo que la ley establecía que tenía que hacer y así ha quedado probado. Seguimos el trámite que fijaba la ley», remarcó la popular, que estuvo al frente del Consistorio cartagenero en los años en que se impulsó el polémico proyecto. «A cualquier alcalde que usted le pregunte le habría dicho que sí porque era una gran inversión».

La declaración de Barreiro apenas duró cinco minutos y no estuvo exenta de una cierta tensión con el fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, el único que la interrogó. El magistrado ponente llegó a advertir a la exsenadora de que «estaba a la defensiva» y que las preguntas planteadas por el Ministerio Público estaban justificadas.

Barreiro -que al comparecer como testigo estaba obligada a decir verdad- aseguró no recordar quién le planteó por primera vez este gran proyecto urbanístico, que preveía más de 10.000 viviendas, centro de convenciones y campo de golf en unos terrenos parcialmente protegidos junto al Mar Menor. «Había muchos proyectos en ese momento», remarcó. «No lo recuerdo. Han pasado 23 años».

La exalcaldesa cartagenera sí recordó que nunca llegó a hablar del proyecto con el exconsejero Antonio Cerdá, que actualmente se sienta en el banquillo por este asunto. No recordó tampoco los obstáculos que la Comisión Europea apreció y que imposibilitaron el desarrollo del proyecto. «La verdad es que no le hice seguimiento».

Una «reunión extraña» en San Esteban

El tribunal también escuchó en la mañana de este miércoles a otros cuatro antiguos funcionarios de la dirección general de Medio Natural. Uno de estos testigos fue interrogado por uno de los informes que él suscribía y que se utilizó para apuntalar la declaración de impacto ambiental (DIA) del proyecto. Este técnico, ya jubilado, aseguró que su equipo no informó favorablemente a la reclasificación y que su análisis incluía medidas correctoras para paliar el posible impacto que el proyecto podría tener en el humedal. «La clasificación del suelo es una cuestión que no nos compete», remarcó.

Otra de las testigos que desfilaron ante el tribunal fue la entonces jefa del servicio de Información e Integración Ambiental de la dirección general de Medio Natural. Fue una de las profesionales que asistió a la reunión convocada en junio de 2004 en San Esteban por el exconsejero Antonio Cerdá. «Fue una reunión extraña, de pie», remarcó. «El consejero entraba y salía. Me dio la sensación de que él quería que se aclarara este tema». La testigo explicó que en ese encuentro se debatió sobre si el plan de ordenación de recursos naturales (PORN) que se debía aplicar en este proyecto era el de 1998 o la revisión de 2003. «En Medio Natural teníamos muchas dudas», confesó.

La testigo detalló además las numerosas consultas que se realizaron a su departamento durante la tramitación de este proyecto. «Parecíamos el enemigo a abatir». La profesional sostuvo, no obstante, que nunca recibió presiones en el ejercicio de su labor. «Siempre he trabajado con libertad».