Baraza, en el juicio de 'Novo Carthago': «Lo Poyo era uno de los últimos vestigios del Mar Menor sin urbanizar»

El juicio que se sigue en la Audiencia Provincial por el 'caso Novo Carthago', que investiga un presunto pelotazo urbanístico perpetrado a orillas del ... Mar Menor hace ya cerca de dos décadas, continuó este martes con las primeras de las más de una treintena de testificales pendientes en este macrojuicio. La bióloga Francisca Baraza, conocida dirigente socialista y actual comisionada del ciclo del agua y restauración de ecosistemas del Gobierno, fue la primera en romper el hielo.

Esta funcionaria, ex directora general de Costas, fue una de las participantes en la elaboración del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de 1998, un instrumento de ordenación que sería posteriormente modificado -en 2003-. Según sostienen las acusaciones, la revisión de ese PORN fue el primer paso para una recalificación ilegal con el objetivo de levantar miles de viviendas, hoteles y dos campos de golf en el saladar de Lo Poyo. «Era uno de los últimos vestigios que quedaban en el Mar Menor sin urbanizar», recalcó Baraza.

A lo largo de su intervención Baraza explicó la pertinencia de que ese PORN señalase el humedal de Lo Poyo como un suelo no urbanizable dado su valor como patrimonio natural. Remarcó, además, los motivos que ella y otros técnicos de la dirección de Medio Natural dieron a las alegaciones con las que el Ayuntamiento de Cartagena pretendía dar un uso recreativo a esa zona protegida. La ley, insistió la testigo, ya remarcaba en ese momento la importancia de que los suelos protegidos se mantuviesen como no urbanizables. «Este espacio, debido a su pequeño tamaño, no podía acumular diversos usos por la presión que podía tener sobre los valores que se conservaban todavía», incidió.

«No entiendo por qué se tenía que reiniciar el PORN. No había una causa técnica que lo justificase».

La testigo explicó que no había participado en la modificación que se hizo en 2003 de ese PORN -pese a que aún trabajaba en el área- y que no sabía qué técnicos se encontraban detrás de ella. Baraza aseguró que «se habían cambiado algunos artículos en concreto porque contemplaban actuaciones de carácter recreativo que antes no existían». Una medida, remarcó la testigo, que supuso «una contradicción» y que «rompía la lógica interna del documento». Sostuvo que la modificación del PORN de 2003 no estaba justificada. «No entiendo por qué se tenía que reiniciar. No había una causa técnica que lo justificase«.

La vista de 'Novo Carthago' continuó este martes con la declaración de otros cinco funcionarios, todos ellos adscritos a la dirección general de Medio Natural. Este miércoles el tribunal seguirá escuchando a diversos testigos, entre ellos la exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro, que llegó a estar encausada en este procedimiento y fue exculpada por el Tribunal Supremo.