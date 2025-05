Reconoce que mató a un amigo por pedirle sexo en Murcia

Alicia Negre Murcia Lunes, 5 de mayo 2025, 16:02 Comenta Compartir

Francisco B. reconoció este lunes el crimen de un amigo en la pedanía murciana de Llano de Brujas en junio de 2023. Lo hizo ante un jurado popular que será el encargado de decidir la suerte del sospechoso, de 45 años, para el que la Fiscalía pide dos décadas de prisión por un presunto delito de asesinato.

Francisco B. asumió que acabó con la vida de su amigo después de que éste le comunicase su orientación sexual y le solicitase un contacto sexual explícito. El acusado le golpeó con un objeto romo en la cabeza y después le apuñaló con un cuchillo jamonero, rompiéndole varias costillas y afectando al pulmón izquierdo y al corazón.

El procesado, tras cometer el crimen, llamó a un amigo para confesarle lo que había ocurrido, personándose la Guardia Civil en su vivienda de Llano de Brujas. En la mañana de este lunes, la acusación particular que representaba a la madre -ya fallecida- de la víctima y a sus hermanos renunció a su acusación. Al procedimiento se sumó, sin embargo, una nueva acusación particular, en representación de los hijos del difunto, que hasta la fecha no formaba parte del procedimiento.