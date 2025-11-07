Más autoridad para el profesor y mano dura contra los acosadores en la Región de Murcia

Más autoridad para el docente, sanciones severas a los estudiantes que hostiguen a sus compañeros y profesores, y reglamentos en vigor en todos los espacios ... y momentos de la jornada escolar, incluidos el comedor, el autobús escolar... Son los tres pilares sobre los que pivotará el nuevo decreto de convivencia escolar que prepara el Gobierno regional, con el que pretende atajar el avance del 'bullying' y la violencia en las aulas y, sobre todo, la preocupación social por los casos de acoso y sus consecuencias.

La legitimización de la autoridad docente quedará reforzada en el nuevo decreto, que pretende reforzar la premisa de que, en el aula, el profesor y el maestro son una autoridad con capacidad de decisión ante los casos de acoso respaldada por la presunción de veracidad. Aunque en la Región se aprobó hace más de una década la Ley de Autoridad del Docente, los sindicatos de enseñanza han denunciado repetidamente que su desarrollo sigue pendiente, lo que impide que el docente se sienta arropado y respetado por toda la comunidad educativa frente a situaciones de indisciplina, acoso y violencia en las aulas.

Los estudiantes acosadores o disruptivos se enfrentarán además a sanciones más duras. El decreto contempla un endurecimiento del régimen sancionador, que actualmente se articula en faltas leves, graves y muy graves, y contempla desde la expulsión de un día hasta la definitiva.

El ámbito escolar quedará ampliado con el nuevo reglamento, que extiende su ámbito de actuación a todos los espacios y momentos de la jornada: desde el comedor, hasta las actividades extraescolares y al autobús de ruta hasta el centro educativo.

Las líneas mollares del decreto han sido presentadas este viernes por el jefe del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, durante su visita al instituto de educación secundaria Sierra Minera con motivo del Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar. López Miras ha presentado el balance del observatorio de la convivencia del último curso evaluado, y según sus cifras, el clima de convivencia ha mejorado con menos casos de acoso constatados.

En los últimos meses, y tras el suicidio de una adolescente que denunció acoso escolar en Sevilla, se ha intensificado la preocupación social por el 'bullying', con manifestaciones y llamadas de atención por parte de estudiantes y familias.