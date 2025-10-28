La madre de una víctima del acoso escolar: «Para mi hija ya es tarde, vosotros no os calléis, no lloréis solos» Estudiantes y sus padres relatan sus dolorosas vivencias en la protesta contra el 'bullying': «Miles de alumnos sufrimos; por cómo hablamos, por cómo vestimos, por nuestro peso, por nuestra identidad sexual»

Los dolorosos relatos de estudiantes y de sus padres que han sufrido acoso escolar son soledad, desgarro, impotencia. Las vivencias narradas en primera persona por los alumnos y familias concentrados este martes frente al Ayuntamiento de Murcia en la manifestación contra el acoso escolar convocada por el Sindicato de Estudiantes se ha convertido en un encuentro de dolor compartido por las duras experiencias relatadas, pero también de reivindicación para demandar a las administraciones, docentes, centros educativos y ciudadanos actuaciones contundentes y vigilancia contra el 'bullying'.

Con la fotografía de su hija fallecida entre las manos temblorosas, una de las madres animaba a los chicos que se sienten acosados a denunciar. «Mi hija dejó escrito que para ella era tarde, pero que nunca hay que llorar a solas. Al que lo vea, que lo denuncie; al que lo sufra, que lo diga. Estáis empezando vuestra vida», pidió entre aplausos. El pesar empañó todos los relatos, que fueron una denuncia también a la inacción que muchas veces encuentran las familias: «Ha sido muy duro mi ver cómo hijo se iba feliz de excursión y luego veía cómo iba sentado solo en el autobús cuando le despedía. Muy duro escuchar cómo me decían por la calle 'tu hijo es maricón'. Luché mucho. Hablé con el colegio, con los profesores, con el director, con la Consejería de Educación. Me veían como a una mamá loca. Me dijeron: 'a ver si el problema es de tu hijo, es muy raro que todos estén en contra de tu hijo», no lo olvidaré», relataba Ana Belén Calatayud.

Sofía, estudiante con autismo, sufrió el acoso de sus compañeros, y reclama que se tome en serio a los niños y adolescentes que se atreven a denunciar. «Decían que eran cosas de niños, pero esto es importante». «No estáis solos, a la gente le importáis. Yo también he tenido esos pensamientos. Recuerdo cómo me sentía en aquella clase, cómo me arrinconaban, cómo me trataban», apuntó otra joven.

Cerca de medio millar de estudiantes murcianos han participado en la concentración convocada en toda España por el Sindicato de Estudiantes tras conocerse el caso de Sandra Peña, la menor de 14 años que se quitó la vida en Sevilla tras denunciar acoso escolar.

«Nuestra salud mental es una lucha colectiva», demanda el Sindicato de Estudiantes, que ha convocado a los alumnos murcianos a las 12 en los ayuntamientos de Murcia y Cartagena. Las movilizaciones se han llevado a cabo en toda España. El sindicato ha llamado «a llenar las calles en solidaridad con la familia de Sandra y a expresar nuestra indignación. Alzar la voz contra el 'bullying' y proteger nuestra salud mental no es algo individual, es una lucha colectiva. Nos jugamos nuestro presente y nuestro futuro», afirman desde el sindicato en un comunicado.

Los convocantes de la protesta exigen la «dimisión inmediata de la junta directiva del colegio Irlandesas de Loreto y la retirada de su financiación pública» al no activar el protocolo 'antibullying', y piden la «contratación de miles de psicólogos y psiquiatras en la sanidad pública y en cada colegio, instituto y facultad». Asimismo, proclaman una «educación libre de los discursos de odio», señalando que «la violencia que propaga la extrema derecha en las redes, en las calles y desde las instituciones tiene un reflejo en nuestras aulas».

Entre los manifestantes en Murcia, una de las organizadoras de la protesta ha reclamado que «miles y miles de estudiantes sufrimos acosos cotidianamente. Por cómo hablamos, por cómo vestimos, por nuestro peso o por nuestra identidad sexual. Hay que pedir a las autoridades educativas que actúen. Hay que ir a la raíz del problema y señalar a los auténticos responsables».