El autor confeso del crimen de El Palmar incrimina al hijo de la víctima en el robo

Un jurado popular estudia desde este viernes el final de Maravillas M., brutalmente asesinada en su casa de la pedanía murciana de El Palmar en ... septiembre de 2023. Estos nueve hombres y mujeres no tendrán mucho problema en dirimir quién fue el autor de la muerte de esta mujer de 63 años, que quedó grabada al detalle por las cámaras de seguridad de la vivienda de la víctima.

Bryan L.R. asumió en su declaración ser el autor del crimen, que dibujó como un robo que se le fue de las manos. «Me puse nervioso porque me había reconocido y empecé a darle golpes», recalcó el joven, con una contundente voz grave. La Fiscalía pide para él hasta 28 años de cárcel pero su abogado defensor, Rubén Martínez, solicitó que se tenga en cuenta su reconocimiento de los hechos para una posible atenuante de confesión tardía que podría acabar rebajando la condena.

El verdadero reto para los miembros del tribunal popular será determinar si, como sostiene el homicida confeso, fue el propio hijo de la víctima, Alejandro S., el que le propuso y con quien planeó el robo en la casa de Maravillas. «Me dijo que íbamos a medias y que, si surgía un problema, culpábamos a los moros», sostuvo el joven. "En ningún momento pensamos lo de la muerte". Bryan aseguró que fueron sus problemas económicos los que lo llevaron a perpetrar el robo que acabaría en el crimen de Maravillas -a la que golpeó brutalmente y posteriormente asfixió-. «Yo en ningún momento quise matarla».

Bryan y Alejandro se habían conocido por su trabajo en un establecimiento de comida rápida y ambos reconocieron una relación muy parecida a la amistad. Aunque llegó a permanecer alrededor de dos meses en prisión provisional como sospechoso de participar en el crimen, el hijo de Maravillas solo está acusado finalmente de su presunta participación en el robo. Alejandro niega rotundamente que planeara con su amigo el asalto a la vivienda de su madre. «En ningún momento le iba a decir yo esa barbaridad», remarcó. «Mi madre era mi vida y mi corazón. Me arrebató lo que más he querido en mi vida».

El jurado popular se enfrenta, por tanto, a dos versiones radicalmente contradictorias que deberá poner en la balanza midiendo las declaraciones de unos y otros en las sesiones posteriores de esta vista. El abogado Evaristo Llanos, que se encarga de la defensa de Alejandro, incidió en la inocencia del joven y aseguró que este no debería estar sentado en el banquillo. «Se metió en la cárcel a un inocente y, para cubrirse las espaldas, se le sienta ahora en el banquillo», remarcó. «Toda la familia cree hasta el infinito en su inocencia». Alejandro afronta actualmente una pena de tres años de cárcel como presunto cooperador necesario en el violento asalto que originó el crimen.