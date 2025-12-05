La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los dos acusados, junto a sus abogados defensores, Evaristo Llanos y Rubén Martínez, en el transcurso del juicio, este viernes, ante la Audiencia. Nacho García/ Agm

El autor confeso del crimen de El Palmar incrimina al hijo de la víctima en el robo

«Me dijo que íbamos a medias y que, si surgía un problema, culpábamos a los moros», sostiene Bryan L. ante un jurado. El hijo de la fallecida niega que planificase con él el robo a la vivienda

Alicia Negre

Alicia Negre

Viernes, 5 de diciembre 2025, 15:47

Comenta

Un jurado popular estudia desde este viernes el final de Maravillas M., brutalmente asesinada en su casa de la pedanía murciana de El Palmar en ... septiembre de 2023. Estos nueve hombres y mujeres no tendrán mucho problema en dirimir quién fue el autor de la muerte de esta mujer de 63 años, que quedó grabada al detalle por las cámaras de seguridad de la vivienda de la víctima.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un accidente entre varios vehículos deja retenciones kilométricas en la autovía MU-32 a la altura de Molina de Segura
  2. 2

    El bar del centro de Murcia que se llena todos los días
  3. 3 La mascarilla será obligatoria desde el 9 de diciembre en todos los hospitales, centros de salud y servicios de urgencias de la Región de Murcia
  4. 4 El mercado medieval de la Región de Murcia que puedes visitar este puente de diciembre
  5. 5

    La Policía busca al autor de la tala de 10 árboles en el paseo marítimo de Santiago de La Ribera
  6. 6 Un aparatoso incendio alerta a los vecinos de la pedanía murciana de Cobatillas
  7. 7 Un herido en una pelea multitudinaria a ladrillazos en un parque de Fortuna
  8. 8 España se retira por primera vez de Eurovisión tras el respaldo de la UER a Israel
  9. 9 Todos los mercadillos de Navidad 2025 en la Región de Murcia
  10. 10 Muere Alfonso Ussía a los 77 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El autor confeso del crimen de El Palmar incrimina al hijo de la víctima en el robo

El autor confeso del crimen de El Palmar incrimina al hijo de la víctima en el robo