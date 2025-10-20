Los autónomos intensifican la alianza con la Comunidad para tener más ayudas ante la subida de cuotas del Gobierno central El presidente de ATA en la Región de Murcia se ha reunido con López Miras este lunes para impulsar más apoyos, calificando de «inadmisible» la propuesta inicial del Ministerio de elevar las cuotas en 2026. Mientras, el Ejecutivo regional aumenta a 700.000 euros las ayudas a los comerciantes

Zenón Guillén Lunes, 20 de octubre 2025, 13:52 | Actualizado 14:01h. Comenta Compartir

«El documento que se nos ha puesto encima de la mesa a todos los trabajadores autónomos en España es absolutamente inadmisible», así que a nivel de la Región de Murcia «no cabía otra más que doblegar los esfuerzos, seguir implementando medidas y, sobre todo tener, este diálogo tan importante, que es el que se se está echando de menos a nivel nacional». Así ha defendido este lunes Francisco Casado, presidente de la federación de autónomos ATA en la Región de Murcia, la intensificación de la alianza con la Comunidad Autónoma de los profesionales por cuenta propia para contar con su respaldo y más ayudas ante el plan inicial del Gobierno central de subirles las cuotas.

Casado, que lidera la principal organización representativa de los profesionales por cuenta propia en territorio murciano, ha mantenido una reunión con el presidente regional, Fernando López Miras, y la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, a quienes les ha trasladado las inquietudes y preocupaciones que tienen en este momento los autónomos ante una situación de mayor incertidumbre. Y es que la propuesta inicial de cuotas para 2026 anunciada la pasada semana dejaba cálculos «abrumadores», es decir, «en sectores como el comercio que representan un 25% del global, si les metías el sablazo, estábamos hablando de que podía mandar a la quiebra a un millón de autónomos».

Porque el aumento de las cotizaciones que se manejaban apuntaban a unas tasas de entre un 4% y un 35%, lo que suponía incrementos de entre 11 y 206 euros. Sin embargo, desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones van a dar marcha tras las fuertes críticas de estos días y propondrá, finalmente, su congelación para los tramos más bajos de ingresos, según asegura la propia ministra, Elma Saiz, en una entrevista que publica hoy el diario 'El País'.

Y es que con respecto a lo anunciado al principio «el único objetivo era el afán recaudatorio», hace hincapié el presidente de ATA en la Región, «sin preocuparse por la situación de tantos miles de autónomos». De ahí que denuncie «la falta de sensibilidad del Gobierno central». Además, se sigue sin atender las demandas de «tantos derechos sociales que necesita el trabajador autónomo, como puede ser la denegación del cese de actividad -lo que es el paro del autónomo- que se está denegando al 60 o 70%, cuando cumplen todos los requisitos para ese paraguas de coberturas sociales». Por todo ello, hasta «un 20-25% de autónomos» a nivel regional están en sectores que están «muy en la cuerda floja».

Mientras, durante el encuentro en el Palacio de San Esteban, López Miras ha reafirmado el compromiso de la Comunidad con los autónomos y las pymes, ampliando las subvenciones para mantener la actividad de un sector como el pequeño comercio«. López Aragón reivindicó en la rueda de prensa posterior que «seguirá del lado de los autónomos y las pymes, protegiendo su libertad y su futuro», a la vez que lanzó un mensaje directo al Ejecutivo de Pedro Sánchez: «Mientras que otros suben cuotas, nosotros ampliamos ayudas. Mientras otros ponen obstáculos, nosotros abrimos caminos».

En concreto, anunció el incremento de las partidas destinadas a los autónomos comerciantes hasta alcanzar los 700.000 euros. Se trata de ayudas directas para mantener la actividad del pequeño comercio, cubrir alquileres, suministros o dar el salto digital. La subida de la dotación pública regional alcanza los 200.000 euros, lo que permitirá que lo apoyos económicos lleguen a más profesionales por cuenta propia. Hay que advertir de que la Comunidad publicó esta convocatoria de ayudas el pasado 24 de septiembre, dotada inicialmente con 500.000 euros y dirigida a autónomos del comercio de proximidad, con hasta 3.000 euros por beneficiario.

«Estas ayudas a fondo perdido van a servir de flotador o de sustento en muchos casos para que negocios que durante muchos años han sido viables puedan llegar a una remodelación y renovación para que sean mucho más atractivo», insiste Casado. «Al final, de lo que se trata es que la colaboración del gobierno regional con ATA es absoluta, el diálogo es constante y eso está dando frutos», concluye.

La consejera también puso en valor el dato de que más de 105.000 autónomos desarrollan hoy su actividad en la Región, lo que la sitúa como la segunda comunidad que más crece en número de trabajadores por cuenta propia en España. Un realidad que «no es casualidad, se trata del resultado de una política clara: menos presión fiscal, más confianza y más apoyo a quienes arriesgan», afirmó. Entre las medidas impulsadas por su departamento destacan la cuota cero ampliada, que ya ha beneficiado a más de 2.100 autónomos, y la Estrategia Integral del Trabajo Autónomo, que ha cumplido ya el 87% de sus objetivos y será renovada en 2026.