Astrade se convierte en Talentismo para dejar atrás el concepto TEA La mayor asociación de personas con autismo de la Región estrena nueva marca para adaptarse a la concepción actual de esta condición y poner el foco en la diversidad y capacidad de sus usuarios

Rubén García Bastida Jueves, 2 de octubre 2025, 17:34 | Actualizado 17:43h.

Nueva piel para nuevos tiempos. La Asociación de familias de personas con trastorno del desarrollo, Astrade, que atiende a más de 1.400 familias en la Región de Murcia y acaricia ya 30 años de historia, reformula su nombre y su identidad para convertirse en Talentismo, una nueva marca que nace para dejar atrás el concepto de trastorno y poner el foco en la capacidad de sus usuarios.

La asociación consideraba desfasadas sus siglas, ya que ya no existe el trastorno del desarrollo como diagnóstico reconocido en los manuales internacionales, según explican desde la entidad. A esa denominación le siguió, hace unos 15 años la de Trastorno del Espectro Autista (TEA), pero también ha quedado superada, tal como explicó la directora general de la asociación, Maite Jiménez, este jueves en la puesta de largo de la nueva identidad, que tuvo lugar este jueves en las instalaciones de la empresa Vrio en Molina de Segura. «El autismo no es un trastorno, es una condición del neurodesarrollo con la que se nace y que está presente toda la vida», subrayó.

La Real Academia Nacional de Medicina en España indicó el pasado mes de abril que «la denominación de trastorno (TEA) no parece la más adecuada, en el momento presente, para el conjunto de las personas autistas y debería ser reservada solamente para aquellas situaciones que requieran atención médica o de otro tipo».

El nuevo logotipo es un asterisco irregular que evoca con sus formas la diversidad del autismo y que cuenta con siete brazos que simbolizan los 7 segmentos en que la asociación divide la condición, según el grado de apoyo que necesita la persona.

Astrade, ahora Talentismo, atiende a cerca de 1.400 familias, desde la primera infancia hasta la vida adulta, de toda la Región de Murcia y cuenta con sedes en Murcia, Ribera de Molina, Molina de Segura, Cartagena, Lorca, Calasparra, Caravaca de la Cruz y Jumilla.

La vicepresidenta de la asociación, Helena Flores, que subió al escenario para desvelar el nombre y el logotipo, junto a Daniel Arrimadas, uno de los usuarios, detalló que el nombre surge de «la suma de las palabras 'Talento' y 'autismo' para poner el foco en las capacidades de las personas a las que atiende.

El propósito de la asociación es mejorar la calidad de vida de las personas con autismo y sus familias, defendiendo sus derechos, favoreciendo su inclusión social y educativa y creando oportunidades de desarrollo personal y profesional a lo largo de toda la vida.