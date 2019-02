La Asamblea Feminista llama a una huelga de 24 horas y con piquetes el 8 de Marzo Representantes de la Asamblea Feminista, ayer en Murcia. / j. carrión / agm La plataforma pide a las mujeres que se sumen no solo a un paro laboral, sino también de consumo y de cuidados EP Sábado, 9 febrero 2019, 01:55

La Asamblea Feminista de la Región de Murcia hizo ayer un llamamiento a secundar la huelga convocada para el próximo 8 de marzo en toda España. Esta plataforma realizará además acciones con carácter previo, que culminarán con las ya tradicionales manifestaciones en Lorca, Murcia y Cartagena, en una hora aún por determinar. Las portavoces de la Asamblea, Anna María Mellado, María Eugenia Pérez, Maite Lucerga y María José Partera, leyeron el manifiesto y señalaron que, con esta movilización, que coincidirá con el Día Internacional de la Mujer, se pretende denunciar la «desigualdad» que soporta la mitad de la población en todos los ámbitos de la vida.

Según Mellado, «no se trata de una huelga solo laboral, sino también social», ya que se llama no solo a un paro laboral, sino también de consumo, de cuidados y estudiantil. «No solo es no ir a trabajar, sino no consumir, no ir a universidades, ni institutos, ni cuidar», resumió la portavoz de la Asamblea.

Las feministas hacen un llamamiento a que desde institutos y universidades se secunde la movilización este día de huelga. La Asamblea Feminista, formada por más de una veintena de asociaciones, partidos de izquierdas y sindicatos, se suma al amplio movimiento social liderado por mujeres, que será visualizado en más de 80 países como una «gran ola feminista que pretende alcanzar hasta el último rincón del planeta, porque si algo es común a todas es la discriminación de la que somos objeto», reza el manifiesto al que ayer dieron lectura.

Las mujeres alzarán la voz para expresar «un contundente rechazo hacia la lacra más despreciable que sufren, como es la violencia machista, que solo el año pasado dejó en nuestro país casi 90 víctimas mortales, y 976 desde la fecha que comenzaron a contabilizarse, el 1 de enero de 2003». A esta «lamentable» situación se suma «la escasa voluntad política del Gobierno regional para incidir de manera efectiva en la erradicación de toda manifestación discriminatoria», denuncian.

«Una clara expresión de su actitud indolente es el escaso desarrollo del Pacto contra la Violencia de Género, de tal modo que la Región ocupa el vergonzoso 'ranking' de ser la segunda comunidad de España con mayor ratio de mujeres maltratadas», añaden. Otro reciente «ataque» contra los derechos fue «el intento de legislar en contra de la normativa vigente de este país que ampara a las mujeres en la decisión de interrupción voluntaria del embarazo, tratando de humillarlas dándoles la consideración de fracasadas».

«San Violentín»

Previamente al día 8 de marzo habrá varias actividades. Así, el 14 de febrero se celebrará «el Día de San Violentín 'Enamoradas de la Huelga Feminista'», porque «el amor romántico sigue siendo un aprendizaje cultural que ha estrellado a la mujer contra su independencia emocional y material, siendo este una de las principales causas de todas las violencias machistas».