Personal del SEMAS reparte agua y gorras a personas sin hogar, este martes en Murcia. Vicente Vicéns / AGM

Una aplicación científica eleva a 264 las muertes atribuibles al calor en la Región de Murcia este verano

El sistema MACE cuantifica en 35 los fallecimientos durante los seis días de temperaturas más extremas

Javier Pérez Parra

Javier Pérez Parra

Miércoles, 13 de agosto 2025, 00:33

Las altas temperaturas tienen un impacto en la mortalidad que va más allá de los fallecimientos por golpe de calor, un cuadro clínico directamente causado ... por la exposición a estos elevados valores térmicos. Durante el verano, muchas personas de edad avanzada y múltiples patologías empeoran. Hay más deshidratación, más descompensaciones en pacientes con insuficiencia cardíaca o diabetes, incluso más riesgo de caídas.

