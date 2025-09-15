La apertura del puente de El Raal acaba con cuatro años de separación entre Murcia y Beniel

Cuatro años ha tardado en hacerse realidad el puente sobre el río Segura que acabe con la distancia que separaba a la pedanía de El ... Raal, en Murcia, del municipio de Beniel. Un coro infantil del CEIP Torreteatinos y una sonora traca de cohetes han marcado la inauguración de esta infraestructura, convertida en una jornada festiva para los vecinos y vecinas del barrio del Secano, en la orilla murciana, y de la pedanía de La Basca, ya en el término municipal benilense.

El puente, de 44 metros de largo, se encuentra suspendido de punta a punta de un cauce sobre el que se eleva a una altura de 10 metros: 150 toneladas rematadas por acero corten y con dos pasos para peatones, en los que e Ayuntamiento de Murcia ha invertido 1,8 millones de euros tras el acuerdo firmado con el Ayuntamiento de Beniel, que se hará cargo de su mantenimiento.

Nacho García

Fue el 21 de marzo de 2021 cuando esta infraestructura se vino abajo al paso de una hormigonera. El alcalde de Murcia, José Ballesta, se ha referido a la anterior vía de comunicación como «un puente antiguo, inseguro, inaccesible y peligroso, que no se merecía esta huerta». Frente a eso, destacó del nuevo que permitirá «unir a los seres humanos», lo que para él es «el objetivo de las infraestructuras». Además, apuntó que, dadas sus características y altura sobre el cauce, «no va a generar ningún problema de inundaciones en un periodo de retorno de 500 años».

Para la alcaldesa de Beniel, Mari Carmen Morales, se trata de «una infraestructura tan esperada y tan necesaria» para «dos pedanías con muchísimos vínculos y que habían quedado partidas por la mitad». Además, subrayó que además de esta vía, se recupera también una conducción de agua que también se perdió entonces, y que permitirá mejorar el suministro con mejor presión.

Un momento del acto. Nacho García / AGM

La vicealcaldesa murciana, Rebeca Pérez, detalló sobre la ejecución de la obra que se trató de «un proceso constructivo complicado», pero que el resultado ha sido una «nueva infraestructura vanguardista y novedosa».

«Precioso», decían sobre este puente algunas de las vecinas que asistían a su puesta en funcionamiento en una jornada que ha tenido mucho de festivo. «Le falta una mano de pintura y un poco de limpieza», señalaba por otra parte otro vecino pasando el dedo por el acero corten. La sensación general es que «hacía falta», como apuntaba otra asistente al acto, y que ahora, lo siguiente, será pedir una playa fluvial.