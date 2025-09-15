La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Apertura del puente que une El Raal y Beniel. Nacho García

La apertura del puente de El Raal acaba con cuatro años de separación entre Murcia y Beniel

El Ayuntamiento de la capital ha destinado 1,8 millones de euros a recuperar esta infraestructura, cuyo mantenimiento dependerá del consistorio benilense

Lázaro Giménez

Lázaro Giménez

Lunes, 15 de septiembre 2025, 13:07

Cuatro años ha tardado en hacerse realidad el puente sobre el río Segura que acabe con la distancia que separaba a la pedanía de El ... Raal, en Murcia, del municipio de Beniel. Un coro infantil del CEIP Torreteatinos y una sonora traca de cohetes han marcado la inauguración de esta infraestructura, convertida en una jornada festiva para los vecinos y vecinas del barrio del Secano, en la orilla murciana, y de la pedanía de La Basca, ya en el término municipal benilense.

