Los antidisturbios se despliegan en la Fremm por la protesta de los trabajadores de Navantia Los empleados, representados por Unión de Empresas Auxiliares de Navantia (UEA), exigen que se les garanticen el cobro del plus antes de sentarse a negociar el nuevo convenio

J. N. Lunes, 23 de junio 2025, 13:39 | Actualizado 13:48h. Comenta Compartir

Los trabajadores de las empresas auxiliares de Navantia continúan con su estrategia de presión. Tras las tensas protestas a las puertas de Navantia y tras personarse la pasada semana en el Palacio Consistorial, los sindicatos llevaban este lunes los megáfonos a Murcia, a la misma puerta de la sede de la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (Fremm), donde se desplegó un amplio dispositivo policial con antidisturbios.

En la protesta, dos reivindicaciones fueron clave: exigir el plus de astillero y la subrogación. Según denuncian la mayor parte de centrales sindicales, el convenio del Metal vigente se firmó en 2023 e incluye las mesas técnicas de subrogación y de plus de astillero, que los trabajadores dicen que no se han desarrollado.

Los trabajadores, representados por Unión de Empresas Auxiliares de Navantia (UEA), exigen que se les garanticen el cobro del plus antes de sentarse a negociar el nuevo convenio. Que les aprueben el cobro de ese plus supondría, según calculan los sindicatos protestantes, entre 600 y 1.000 euros más al mes. De lo contrario, aseguran que no volverán a sus puestos de trabajo.

Este lunes es el séptimo día laboral de huelga y los trabajadores se resisten a abandonarla pese a que, por cada día que acuden a sus puestos, pierden entre 50 y 100 euros. En el carro de las protestas están CSIF y UGT. No así CCOO, que se desvincula de las mismas.

En los últimos días, la tensión se incrementó notablemente durante las concentraciones frente a la factoría de la empresa pública estatal. La Guardia Civil tuvo que reforzar el dispositivo de seguridad tras un altercado con unos petardos.

El pasado viernes, tras los incidentes, los sindicatos marcharon con el centro de la ciudad y desembocaron frente al Palacio Consistorial. Allí, los centrales fueron atendidas por varios ediles del gobierno y la oposición. Finalmente, pudieron reunirse con la alcaldesa, Noelia Arroyo, quien se comprometió con ellos a mediar con la Fremm y a llevar una declaración institucional de apoyo a sus reivindicaciones de cara al pleno de este próximo jueves.

En los últimos días, entre los sindicatos se especuló con posibles retrasos en la entrega del submarino S-82 debido a la huelga en las empresas auxiliares. Fuentes de Navantia desmintieron esta afirmación y aseguraron que la puesta a flote del 'Narciso Monturiol' tendrá lugar este julio.