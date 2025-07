Antelo: «Si existe una próxima vez no valdrá solo con la rectificación, tendrá que ir acompañada de la dimisión» El líder de Vox en la Región de Murcia acepta las disculpas y la rectificación del Partido Popular, pero advierte de que no habrá segundas oportunidades

LA VERDAD Miércoles, 2 de julio 2025, 12:10 Comenta Compartir

El presidente de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, señaló este miércoles que su formación abandonó el Gobierno regional porque el Partido Popular «aceptó el reparto de inmigrantes ilegales que le impuso Pedro Sánchez», lo que supone «repartir la inseguridad por la Región de Murcia». «Nosotros teníamos un acuerdo de Gobierno que hablaba claramente de no colaborar con la inmigración ilegal ni con las mafias, y el Partido Popular no cumplió ese acuerdo. Eso nos puso directamente fuera del Gobierno regional, porque nosotros siempre cumplimos con nuestra palabra y exigimos que se cumpla con los acuerdos», explicó Antelo.

En referencia a la noticia conocida este martes sobre la intención del Gobierno regional de adquirir viviendas por valor de siete millones de euros para menas, Antelo fue tajante: «Nos llevamos una sorpresa despiadada por la mañana. El Gobierno del Partido Popular quería comprar viviendas no para los españoles ni para las personas con necesidad en nuestra Región, que por desgracia son demasiados, sino para menas, para la inmigración ilegal. Esto es una línea roja para Vox».

En ese sentido, el líder de la formación en la Región subrayó que su partido no podrá estar en ningún acuerdo presupuestario «donde se facilite dinero para la inmigración ilegal», y recalcó que «en la vivienda y en todos los recursos sociales, la prioridad debe ser nacional. La prioridad debe ser para los españoles, especialmente para los más jóvenes que quieren formar una familia, comprarse un coche y acceder a una vivienda digna, algo que hoy en día es cada vez más difícil».

A continuación, Antelo confirmó que Vox ha aceptado las disculpas y la rectificación del Partido Popular, pero advirtió de que no habrá segundas oportunidades: «Esto no tiene que volver a suceder. Si existe una próxima vez no nos valdrá solo con la rectificación. Tendrá que ir acompañada de la dimisión del consejero de turno».

Asimismo, aseguró que todos los consejeros conocen el contenido del acuerdo presupuestario: «Yo mismo hablé con todos ellos para que ninguno pudiera reinterpretarlo. Ese acuerdo se tiene que cumplir de la A a la Z, sin matices ni excepciones. La confianza se gana a base de cumplimientos. Si el Partido Popular tiene un gran déficit de confianza con Vox, es porque hasta el día de hoy no han cumplido».

A preguntas de los periodistas sobre el sentido del voto de Vox en el debate de totalidad del Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad para 2025, Antelo señaló que «valoraremos hasta el último momento cuál es nuestra posición, si abstenernos o votar a favor».

No obstante, el dirigente del partido valoró que «el acuerdo presupuestario se ha reanudado ante la rectificación del Partido Popular y con la comparecencia del consejero Marcos Ortuño anunciando que pondrá en marcha los convenios pactados para devolver a los menas a sus países de origen».

«Vox no obliga absolutamente a nadie a pactar con nosotros. Ponemos nuestras condiciones encima de la mesa y quien quiere pactar sabe que las tiene que cumplir. Eso sí: lo que sí exigimos es el cumplimiento íntegro del acuerdo, sin matices y sin excusas», concluyó.