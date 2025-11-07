Ante la jueza el nuevo detenido por el asesinato de dos ecuatorianos en Mazarrón El sospechoso, arrestado en Alcantarilla, deberá arrojar luz sobre su supuesta vinculación con el crimen de José Patricio Chango y Edwin Guillermo Camba

El nuevo sospechoso del crimen de los ecuatorianos José Patricio Chango, de 43 años, y su compañero de vivienda y trabajo, Edwin Guillermo Cambal, de 32, en Mazarrón ya comparece ante la Justicia. La Guardia Civil ha trasladado a primera hora de este jueves al acusado hasta el tribunal de instancia número 2 de Totana que conduce esta investigación, todavía bajo secreto de sumario. Por el momento se desconocen los cargos que se le imputan a este hombre que, tal y como avanzó LA VERDAD, fue detenido el pasado miércoles en el centro de Alcantarilla.

Este nuevo arresto llega dos meses después de que el Instituto Armado arrojase luz sobre la desaparición de Chango y Cambal, al localizar sus cuerpos en una vivienda de Puerto de Mazarrón. La recuperación de estos dos cadáveres, que habrían sido descuartizados y se encontraban en un avanzado estado de descomposición, se logró tras una «compleja labor», tal y como enfatizaron fuentes del cuerpo.

En esos días los agentes detuvieron a un sospechoso del doble crimen que, confirmaron las fuentes, ingresó en prisión provisional. Se trata de un hombre con el que José Patricio y Edwin Guillermo no mantenían contacto y con el que se habrían cruzado de forma circunstancial. El sospechoso estaba al parecer de ocupa en la vivienda en la que aparecieron los dos cuerpos. La familia de ambos, representada por el abogado Eloy Ferrández, llevaba meses batallando para que su búsqueda no cayese en el olvido.

