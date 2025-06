Amplio impacto de la huelga de médicos en la Región de Murcia, con numerosas consultas y cirugías suspendidas

La huelga nacional de médicos en protesta contra el borrador del Estatuto marco que plantea el Ministerio de Sanidad arrancó este viernes en la ... Región de Murcia con un importante seguimiento en los principales hospitales, lo que se traduce en numerosas consultas y cirugías canceladas. Los servicios mínimos garantizan, no obstante, la atención urgente y prioritaria. Centenares de médicos se concentraron a las 9.00 horas a las puertas de los centros sanitarios. Una de las protestas más numerosas tuvo lugar en La Arrixaca, donde los profesionales mostraron «el rechazo unánime del colectivo ante el borrador de estatuto marco». A juicio del Sindicato Médico, esta norma «no solo afecta» a las condiciones laborales «y al futuro de los médicos más jóvenes, sino que compromete de manera muy grave la calidad de la asistencia y el sostenimiento del sistema sanitario».

«Prácticamente el 100% de los médicos del Maternal de La Arrixaca estamos de huelga, lo que afecta a las consultas externas de Ginecología, Obstetricia y la Unidad de Reproducción Asistida», detalló el ginecólogo Jesús Sánchez Romero. «Llevamos 20 años con una normativa que hace incompatible nuestra vida laboral y familiar, con un modelo de guardias que nos lleva a hacer 60, 70 o incluso 80 horas semanales, y este estatuto marco perpetúa este sistema», resumió. Aunque en un principio el Sindicato Médico denunció por abusivos los servicios mínimos en el Servicio Murciano de Salud, un acuerdo de última hora flexibilizó estos mínimos, lo que ha permitido amplificar el impacto del paro sobre todo en consultas externas.

En el Policlínico de La Arrixaca, las salas de espera se encontraban prácticamente vacías este viernes en servicios como Cardiología, Neumología o Medicina Interna. No ocurría lo mismo en Reumatología, donde los pacientes se agolpaban sin saber si serían atendidos. «Teníamos cita esta mañana pero nos acaban de comunicar que el médico está de huelga, así que me vuelvo a Los Garres», explicaba con estoicismo Rosa. Luis, que tenía cita a las 9.30, tuvo más suerte, y fue atendido por uno de los dos únicos reumatólogos que este viernes permanecían en su consulta, de un total de 11 profesionales. «Me alegra no tener que volver, porque llevaba seis semanas esperando para la cita», contaba con alivio.

En algunos casos, a los pacientes se les avisó este jueves para que no acudiesen al hospital, pero en otros, las consultas se cancelaron en el último minuto. «Vengo de Pliego, me he hecho 50 kilómetros para venir, me he tenido que pedir el día en el trabajo y mi padre me ha acompañado. Y ahora me tengo que volver, no entiendo que no me hayan avisado antes», se quejaba María José, que lleva cinco meses aguardando para una primera cita con el otorrino, y que tendrá que volver otro día a La Arrixaca.

En las consultas externas de Pediatría, el impacto de la huelga fue también evidente. Las salas de espera se encontraban vacías este viernes. El seguimiento fue masivo, y solo permanecían abiertas algunas consultas, como la de Traumatología Infantil. En cuanto a los quirófanos, La Arrixaca asume sobre todo intervenciones urgentes o no demorables, como cirugías oncológicas. De ahí que el impacto sea menor. No obstante, un 35% de los quirófanos del hospital permanecen cerrados este viernes, según datos del Sindicato Médico.

En Cardiología de La Arrixaca se mantiene la actividad de las Unidades de Arritmias y Hemodinámica, pero el paro es masivo en consultas externas. En el Policlínico solo había un cardiólogo pasando consulta a primera hora de este viernes.

Los servicios mínimos garantizan que los servicios de Urgencias, UCI, unidades de diálisis y hospitales de día Oncológicos estén cubiertos al 100%. En Primaria, se ha establecido un mínimo de dos médicos de familia por centro de salud, algo que para el Sindicato Médico es excesivo. Esta organización cifra en un 100% el seguimiento en centros de salud como Cieza Oeste, Jumilla, Yecla, Abarán, Blanca y Aljucer.

En el Hospital del Noroeste, el Sindicato Médico habla de un seguimiento del 95%, con una paralización de la actividad quirúrgica programada no demorable. En el Reina Sofía, el seguimiento es masivo en Radiodiagnóstico, aunque hay servicios mínimos para atender las pruebas urgentes. En Medicina Interna, el paro es también muy significativo, casi total en secciones como Infecciosas. En el Santa Lucía de Cartagena se concentraron también este viernes decenas de médicos, en una numerosa concentración a las 9.00 horas. El Sindicato Médico cifra «en un 100%» el seguimiento en el hospital de Cartagena, con lo que «sólo están funcionando los servicios minimos», señaló Marieta Piqueras, delegada de la organización en Cartagena.

Para los profesionales, el borrador de estatuto marco planteado por el Ministerio es una oportunidad perdida para regularizar un sistema de guardias que «no contempla las horas extraordinarias como lo que son, de forma que ni siquiera computan para la jubilación», lamentó Gloria Martínez, uróloga en La Arrixaca. «Tenemos derecho a un horario digno», resumió. El Sindicato Médico también rechaza que las jefaturas de servicio y de sección sean incompatibles con la actividad privada, y que a los MIR que terminan su periodo de residencia se les obligue a dedicarse en exclusiva a la pública durante cinco años si optan por el Sistema Nacional de Salud. «Es un modelo de incompatibilidad que va a generar un enorme perjuicio a la sanidad pública», advirtió Clemente Casado, presidente del Sindicato Médico en la Región de Murcia. La organización convocante del paro advierte de que seguirán las protestas si el Ministerio de Sanidad no atiende sus reivindicaciones.