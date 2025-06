Cerca de 6.000 médicos de la Región están hoy convocados a la huelga nacional contra el Estatuto Marco

Cerca de 6.000 médicos de la Región de Murcia están este viernes convocados a una huelga en toda España contra el borrador del Estatuto Marco ... planteado por el Ministerio de Sanidad. Los facultativos denuncian que el texto que está sobre la mesa no resuelve el problema de las largas jornadas de guardia ni recoge otras reivindicaciones históricas del colectivo. El Sindicato Médico, convocante del paro, confía en una importante movilización en la Región.

Los servicios mínimos contemplan para Atención Primaria la actividad propia de una jornada de sábado, «dependiendo de las características de cada centro de salud y consultorio», explica el Servicio Murciano de Salud. En cuanto a los hospitales, se mantendrá la jornada habitual con el cien por cien del personal en los servicios de diálisis, radioterapia, tratamientos en Hospital de Día Oncológico, farmacia (para la preparación y dispensación de tratamientos de quimioterapia u otros tratamientos no demorables), así como en todas las unidades de cuidados intensivos.

El impacto de la huelga se medirá, por tanto, en consultas externas, cirugías programadas que no tengan máxima prioridad y pruebas diagnósticas o de intervencionismo. El Sindicato Médico ha denunciado por excesivos estos servicios mínimos.

Los médicos reclaman un estatuto propio que tenga en cuenta sus singularidades como profesión, desde la jornada a la capacitación y responsabilidades. Además, los profesionales denuncian que sus jornadas exceden con mucho los límites de las 48 horas semanales por el sistema de guardias, y exigen que se regule. El Sindicato Médico también rechaza el endurecimiento de las incompatibilidades previsto por el Ministerio, que quiere evitar que los jefes de servicio de los hospitales públicos puedan compaginar este puesto con el ejercicio de actividad privada.

El borrador provocó un amplio rechazo en la profesión. El Ministerio se abrió a algunos cambios y planteó una nueva propuesta, lo que llevó al Sindicato Médico a retrasar la huelga, que en principio estaba prevista para el pasado mes de mayo. Sin embargo, las modificaciones son consideradas «parches» insuficientes por la organización sindical. «Las pequeñas modificaciones que plantea Sanidad no sólo no mejoran la situación actual, sino que además acabarán contribuyendo al deterioro de la sanidad pública, ya que no se cumplen los objetivos del plan de recuperación marcado por Europa, por lo que las organizaciones sindicales se reservan las actuaciones correspondientes para elevar el conflicto a las instituciones que consideren oportunas», señaló Cesm la semana pasada, tras la última de las reuniones mantenidas con el Ministerio de Sanidad.