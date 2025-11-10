La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Amparo Avilés Perea. LV
Obituario

Amparo Avilés Perea, ejemplar, comprometida y visionaria

Junta de Gobierno de Icamur

Lunes, 10 de noviembre 2025, 23:40

Comenta

El Colegio de la Abogacía de Murcia comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Amparo Avilés Perea, quien durante más de 25 años (1982–2008) fue bibliotecaria del Colegio. Desempeñó un papel esencial en el desarrollo y la modernización de la biblioteca colegial, convertida bajo su impulso en un verdadero centro de conocimiento y consulta para la abogacía murciana. Amparo Avilés fue una profesional ejemplar, comprometida y visionaria, cuyo esfuerzo y pasión por su trabajo dejaron una huella imborrable en la institución. Su capacidad para escuchar, su empatía y su disposición constante para ayudar a los demás la convirtieron en una persona entrañable, querida y respetada por toda la comunidad colegial. En reconocimiento a su extraordinaria trayectoria y a su contribución a la Revista Jurídica de la Región de Murcia, la Junta de Gobierno del Colegio le otorgó en 2014 la distinción de Colegiada de Honor, como muestra del cariño y respeto hacia su figura.

Como homenaje permanente, la Junta de Gobierno acordó que el Centro de Estudios del Colegio de la Abogacía de Murcia lleve desde hoy su nombre: Centro de Estudios Amparo Avilés. Es un gesto con el que la institución perpetúa su legado y su ejemplo de dedicación, profesionalidad y humanidad.

El Colegio de la Abogacía de Murcia despide así a una mujer excepcional, cuya memoria vivirá siempre en el corazón de quienes compartieron con ella trabajo, amistad y vocación de servicio. Descanse en paz, doña Amparo Avilés Perea.

