La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El cirujano Juan Carlos Puyana, este martes en Murcia. Javier Carrión / AGM

La amenaza para la salud de los más pobres: «La mortalidad aumentará por el recorte a las agencias de cooperación»

El colombiano Juan Carlos Puyana, director del Instituto de Cirugía Global en la Universidad de Medicina del Royal College of Surgeons, en Irlanda, participa este miércoles en una mesa redonda en la Real Academia de Medicina de Murcia

Javier Pérez Parra

Javier Pérez Parra

Miércoles, 15 de octubre 2025, 01:14

La salud de millones de personas que viven en las zonas más desfavorecidas del planeta está en estos momentos amenazada. La decisión de Donald Trump ... de desmantelar la Agencia de Cooperación de Estados Unidos (USAID) y de retirar los fondos a la Organización Mundial de la Salud (OMS) provocará «mucho sufrimiento» y costará vidas. Lo vaticina el cirujano colombiano Juan Carlos Puyana, director del Instituto de Cirugía Global en la Universidad de Medicina del Royal College of Surgeons, en Irlanda, y profesor también en la Universidad de Pittsburgh (EE UU). Puyana, toda una referencia en cooperación internacional, participa este miércoles (19.00 horas) en una mesa redonda en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia, auspiciada por la ONG Cirugía Solidaria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentra muerto a su padre en una balsa en Cartagena
  2. 2 El Ministerio cambiará los nombres de varias autovías que rodean Murcia
  3. 3 Corte total del suministro de agua en San Javier, Los Alcázares y San Pedro del Pinatar
  4. 4

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  5. 5 1.624 plazas de maestro y pruebas tipo test: Anpe urge a la convocatoria de oposiciones en la Región de Murcia
  6. 6

    La Arrixaca estrena un paritorio en Urgencias del Maternal para cuando el alumbramiento se precipita: «A veces hay que correr»
  7. 7 Los bulos sobre el agua no potable en el Mar Menor: descartan contaminación fecal
  8. 8 Detienen a un agente inmobiliario por estafar a universitarios en alquileres de viviendas en Murcia
  9. 9 Hacienda endurece el control hacia los autónomos: así es el nuevo sistema de facturación obligatorio
  10. 10

    La Audiencia revoca la pena al encargado de limpieza de una discoteca de Murcia condenado por abusar de una empleada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La amenaza para la salud de los más pobres: «La mortalidad aumentará por el recorte a las agencias de cooperación»

La amenaza para la salud de los más pobres: «La mortalidad aumentará por el recorte a las agencias de cooperación»