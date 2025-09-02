La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un grupo de menores con el material entregado. CAIXAPROINFANCIA

El 25% de los alumnos de colegios públicos en la Región de Murcia son ya de origen extranjero

La tasa de escolares de padres de fuera del país supera el 15%, un punto más que el curso pasado

Fuensanta Carreres

Fuensanta Carreres

Martes, 2 de septiembre 2025, 01:36

La escolarización de alumnos de origen extranjero –el Ministerio de Educación engloba en ese apartado en sus estadísticas a los menores que no tienen ... la nacionalidad española, aunque la mayoría han nacido en España de padres extranjeros– en los colegios e institutos de la Región sigue en expansión. La vuelta al cole el próximo lunes será más multicultural que nunca en los colegios públicos de la Región, donde uno de cada cuatro niños (el 24,8%) será de origen extranjero. La tasa de escolares de otras nacionalidades no ha parado de aumentar en la última década, y según los últimos datos publicados por el Ministerio de Educación en junio (que hacen referencia a final del curso pasado) la tasa de escolares de padres extranjeros que estudian en la Región supera ya el 15,5%, un punto más que el año anterior, cuando quedaron en un 14,3%. El porcentaje es superior a la media española, casi tres puntos menor, y se coloca como el sexto más alto del país.

