Apartamentos turísticos en Murcia, en una foto de archivo. Nacho García

Los alojamientos turísticos de la Región de Murcia registran más de 1,6 millones de viajeros este año

Estos establecimientos incrementan un 36,7% el número de visitantes y logran el mayor crecimiento de los últimos seis años

EP

Martes, 2 de diciembre 2025, 17:34

Los alojamientos turísticos reglados de la Región, hoteleros y extrahoteleros, alcanzaron entre enero y octubre una afluencia total de 1.636.431 viajeros, lo que supone un incremento del 0,7% respecto al mismo periodo de 2024 y constituye «el mejor registro histórico» para este intervalo, según informó en una nota la Comunidad, que se ha hecho eco de la última Encuesta de Ocupación en alojamientos extrahoteleros del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el acumulado del año, los alojamientos rurales regionales registraron un incremento del 37,6% en número de viajeros (-0,1 por ciento en España), con un total de 44.515 visitantes, la cifra más alta para el periodo enero-octubre desde 2019 (45.258 viajeros).

Los viajeros residentes en España crecieron un 33%, mientras que los extranjeros aumentaron el 110% respecto a 2024.

Las pernoctaciones rurales ascendieron a 124.809, un 17,7% más que en el mismo periodo del año anterior (un 2 por ciento en España), situándose en su nivel más alto para enero-octubre desde 2008 (127.930 pernoctaciones).

El sector del camping también superó sus mejores registros: entre enero y octubre los campings regionales recibieron 167.257 viajeros, un incremento del 4,2% (frente al 2,9 por ciento en España), alcanzando así un «récord histórico» para este periodo.

Impulso al turismo extrahotelero en octubre

En el mes de octubre, los apartamentos, campings y alojamientos rurales regionales recibieron un total de 27.157 viajeros, un 4,7% más que octubre de 2024, que generaron 154.637 pernoctaciones, con una subida interanual del 1,9%.

Dentro de este segmento, las modalidades que mejores resultados obtuvieron este mes fueron los alojamientos rurales, con un crecimiento del 21,7% hasta alcanzar los 3.779 viajeros, frente al descenso del 0,2% registrado en el conjunto de España.

La demanda en el sector del camping en la Región en octubre de 2025 aumentó un 10,3% interanual hasta los 14.903 viajeros, un «registro récord» para octubre.

