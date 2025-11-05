La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Residentes de Condado de Alhama, con una pancarta reivindicativa. LV

Vecinos de Condado de Alhama piden un centro sanitario para este residencial y Las Cañadas

El Ayuntamiento afirma que es competencia de la Comunidad, pero se ofrece a facilitar un local; Salud dice que solo revisa la adecuación del espacio

Paco Espadas

Paco Espadas

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 22:49

Comenta

La Asociación de Vecinos de Condado de Alhama realizó este lunes una concentración en la puerta del centro comercial Alkasar, para solicitar al Ayuntamiento de Alhama de Murcia que dé curso a la moción aprobada por unanimidad, en tres sesiones plenarias, para poner en marcha un punto asistencial sanitario. El objetivo de esta medida es garantizar una atención sanitaria accesible y de calidad, tanto en la zona residencial como en la pedanía de Las Cañadas.

Fuentes de la Concejalía de Sanidad, dirigida por Dori Muñoz, aseguraron a LA VERDAD que la construcción y puesta en marcha de este servicio es competencia del Servicio Murciano de Salud (SMS), aunque matizaron «estar en disposición de llegar a acuerdos para comprar o alquilar un local que albergue las instalaciones sanitarias».

«El pasado 15 de octubre nos reunimos con el consejero de Salud, Juan José Pedreño, y pusimos sobre la mesa la propuesta de un local de propiedad privada, que podría reunir los requisitos necesarios, ya que da a la parte pública», aseguró la edil de Sanidad.

Esta representante municipal aseguró, asimismo, que desde el Gobierno regional se comprometieron a estudiar la viabilidad de esta solicitud para prestar servicios sanitarios.

Inspección de Centros

Fuentes de la Consejería señalaron a este diario que no tienen constancia formal de la disponibilidad de un local para un nuevo consultorio en Alhama. «En todo caso –aseguraron–, la intervención de la Consejería de Salud sería la de comprobar, mediante el Servicio de Inspección de Centros, que cualquier local cumpla los requisitos técnicos para prestar asistencia sanitaria».

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía blinda la puerta de Urgencias del Parchís, en Cartagena, tras la muerte de un hombre de 68 años
  2. 2 Detenido por acuchillar a su madre en el cuello en un apartamento turístico de Murcia
  3. 3 Las agustinas se marchan de Murcia
  4. 4 Las calles de Murcia cortadas por el rodaje de una película de Hollywood: estas son las zonas afectadas
  5. 5 Abre un nuevo supermercado 24 horas en Murcia: cafetería, estanco, papelería y otros servicios
  6. 6 Aemet avisa de lluvias y tormentas: cómo afectarán a la Región de Murcia
  7. 7

    Fortuna se quita la ropa por la lucha contra el cáncer
  8. 8

    El Gobierno ofrece subir el salario de los funcionarios hasta 2028 al menos con el IPC
  9. 9 El cartagenero Tomás Olivo asciende al sexto puesto de la lista Forbes de los más ricos de España
  10. 10 Abre una nueva tienda en el centro comercial Atalayas de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Vecinos de Condado de Alhama piden un centro sanitario para este residencial y Las Cañadas

Vecinos de Condado de Alhama piden un centro sanitario para este residencial y Las Cañadas