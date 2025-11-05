Vecinos de Condado de Alhama piden un centro sanitario para este residencial y Las Cañadas El Ayuntamiento afirma que es competencia de la Comunidad, pero se ofrece a facilitar un local; Salud dice que solo revisa la adecuación del espacio

La Asociación de Vecinos de Condado de Alhama realizó este lunes una concentración en la puerta del centro comercial Alkasar, para solicitar al Ayuntamiento de Alhama de Murcia que dé curso a la moción aprobada por unanimidad, en tres sesiones plenarias, para poner en marcha un punto asistencial sanitario. El objetivo de esta medida es garantizar una atención sanitaria accesible y de calidad, tanto en la zona residencial como en la pedanía de Las Cañadas.

Fuentes de la Concejalía de Sanidad, dirigida por Dori Muñoz, aseguraron a LA VERDAD que la construcción y puesta en marcha de este servicio es competencia del Servicio Murciano de Salud (SMS), aunque matizaron «estar en disposición de llegar a acuerdos para comprar o alquilar un local que albergue las instalaciones sanitarias».

«El pasado 15 de octubre nos reunimos con el consejero de Salud, Juan José Pedreño, y pusimos sobre la mesa la propuesta de un local de propiedad privada, que podría reunir los requisitos necesarios, ya que da a la parte pública», aseguró la edil de Sanidad.

Esta representante municipal aseguró, asimismo, que desde el Gobierno regional se comprometieron a estudiar la viabilidad de esta solicitud para prestar servicios sanitarios.

Inspección de Centros

Fuentes de la Consejería señalaron a este diario que no tienen constancia formal de la disponibilidad de un local para un nuevo consultorio en Alhama. «En todo caso –aseguraron–, la intervención de la Consejería de Salud sería la de comprobar, mediante el Servicio de Inspección de Centros, que cualquier local cumpla los requisitos técnicos para prestar asistencia sanitaria».