El PP de Alhama denunciará al tripartito por la subida de sueldo «a unos pocos seleccionados» Acusa a PSOE, IU y Alhama@una de aprobar de forma irregular la nueva RPT del Consistorio, que eleva el gasto en personal en un millón de euros

Paco Espadas Martes, 2 de diciembre 2025, 20:50 Comenta Compartir

El Partido Popular de Alhama de Murcia anunció que presentará una denuncia ante los juzgados para que se investiguen las posibles responsabilidades penales y administrativas derivadas de la elaboración y aprobación de la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RTP) del Ayuntamiento. La acción irá dirigida contra el tripartito, formado por PSOE, IU y Alhama@una y encabezado por la alcaldesa, Rosa Sánchez Bishop.

A juicio de los populares, la medida adoptada por el Consistorio «resulta nula y perjudica a trabajadores y al interés general». Según la portaqvoz del PP y exalcaldesa, María Cánovas, en abril, tres meses después de la moción de censura que la desbancó de la alcaldía, el nuevo edil de personal, Toni Sibina, presentó la nueva RTP. Lo hizo «de forma arbitraria, subiendo el sueldo a unos pocos seleccionados», afirmó Cánovas. Y recordó que ese aumento del gasto en nóminas supera el millón de euros.

«Decidimos tomar cartas en el asunto por la falta de informes. Presentamos alegaciones y el tiempo nos ha dado la razón: se estaba realizando de forma ilegal, lo que hará que quienes han cobrado ese incremento lo tengan que devolver a las arcas municipales», advirtió Cánovas. Señaló que las alegaciones de los populares se han estimado en parte y «queremos que se estimen en su totalidad; por eso presentaremos la denuncia». También apuntó a que ha habido un espectáculo bochornoso: «Toni Sibina –su antiguo socio de Gobierno– se hizo con la Concejalía de Personal, y eso tenía un precio», manifestó. Y reclamó su dimisión.

El edil de Hacienda, el socialista Felipe García, replicó que es «una nueva ofensiva del PP contra los empleados públicos». Y ve en este grupo de la oposición un comportamiento «irresponsable, hipócrita y profundamente dañino para el funcionamiento del Ayuntamiento». «No existe creación irregular de puestos de trabajo ni se vulnera el derecho a la negociación colectiva», afirmó. Y aseguró que la RPT «mejora de forma justa y objetiva las condiciones de los empleados municipales».

Temas

Alhama de Murcia