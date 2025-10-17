La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Encuentro de ediles de Alhama con el consejero de Salud. AYTO.

Malestar por los retrasos en la ampliación del centro de salud de Alhama, sin fecha de inicio

El consejero de Salud se reúne con la alcaldesa, quien critica que aún no están subsanados los problemas para la concesión de la licencia

Paco Espadas

Paco Espadas

Viernes, 17 de octubre 2025, 00:51

Comenta

La alcaldesa de Alhama de Murcia, Rosa Sánchez, y los ediles de Sanidad, Dori Muñoz, y de Urbanismo, Antonio José Caja, mantuvieron un encuentro con el consejero de Salud, Juan José Pedreño, con la finalidad de conocer de primera mano el estado del proyecto de ampliación del centro de salud de la localidad, así como la ampliación del servicio de Urgencias. En este encuentro recordaron que la Comunidad se comprometió a iniciar los trabajos y finalizar la primera fase antes de 2024, «pero sigue sin subsanar los reparos necesarios para la concesión de la licencia municipal», según indicó el concejal de Urbanismo.

La alcaldesa de Alhama señaló que, pese al compromiso, «no se ha ofrecido ninguna fecha concreta para el comienzo ni la justificación de los retrasos», al tiempo que recordaba que llevan esperando desde el mes de mayo una «respuesta clara». Además, la regidora mostró el malestar municipal al «no entender por qué, después de tantos años de gestiones y de que al fin parecía que se iba a iniciar los trabajos, nos encontramos con un nuevo parón administrativo». Fuentes de la Consejería aseguran a LA VERDAD que el compromiso del Gobierno regional es que la población de Alhama disponga de las mejores infraestructuras sanitarias posibles con la ampliación y reforma del centro de salud del municipio. «El objetivo es proceder a la licitación de la obra en el menor tiempo posible. Para esta actuación hay previstos 1,6 millones en los presupuestos de 2025, dentro de una inversión total de 4,5 millones, que aporta la Comunidad».

Dichas fuentes matizaron, asimismo, que la ampliación y reforma del centro se va a licitar conjuntamente con las actuaciones previstas en los centros de salud de Santomera y Mariano Yago de Yecla, para reducir el plazo del procedimiento.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un conductor en Murcia tras chocar contra un árbol en una rotonda de acceso al aeropuerto
  2. 2

    El Taibilla vincula la contaminación del agua potable en los municipios del Mar Menor con la alteración de suelos
  3. 3

    Las pensiones subirán unos 35 euros al mes y elevarán el gasto en 10.000 millones en 2026
  4. 4 Las redes de San Javier, Los Alcázares y San Pedro del Pinatar comienzan a recibir agua limpia
  5. 5 Los Alcázares pide a la Mancomunidad la compensación de daños a vecinos y empresarios por el corte de agua
  6. 6 El restaurante que se ha impuesto como referente en el puerto de Cartagena
  7. 7 Los trenes de Cercanías y Media Distancia entre Murcia y Alicante se verán afectados por obras este fin de semana
  8. 8 Nuevos nombramientos del obispo de la Diócesis de Cartagena
  9. 9 El delegado del Gobierno reconoce que «está encima de la mesa» el cierre del cuartel de la Guardia Civil de Zarcilla de Ramos de Lorca
  10. 10

    Las obras de la Torre Norte de Murcia podrían arrancar a finales del próximo año

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Malestar por los retrasos en la ampliación del centro de salud de Alhama, sin fecha de inicio

Malestar por los retrasos en la ampliación del centro de salud de Alhama, sin fecha de inicio