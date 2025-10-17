Malestar por los retrasos en la ampliación del centro de salud de Alhama, sin fecha de inicio El consejero de Salud se reúne con la alcaldesa, quien critica que aún no están subsanados los problemas para la concesión de la licencia

Paco Espadas Viernes, 17 de octubre 2025, 00:51

La alcaldesa de Alhama de Murcia, Rosa Sánchez, y los ediles de Sanidad, Dori Muñoz, y de Urbanismo, Antonio José Caja, mantuvieron un encuentro con el consejero de Salud, Juan José Pedreño, con la finalidad de conocer de primera mano el estado del proyecto de ampliación del centro de salud de la localidad, así como la ampliación del servicio de Urgencias. En este encuentro recordaron que la Comunidad se comprometió a iniciar los trabajos y finalizar la primera fase antes de 2024, «pero sigue sin subsanar los reparos necesarios para la concesión de la licencia municipal», según indicó el concejal de Urbanismo.

La alcaldesa de Alhama señaló que, pese al compromiso, «no se ha ofrecido ninguna fecha concreta para el comienzo ni la justificación de los retrasos», al tiempo que recordaba que llevan esperando desde el mes de mayo una «respuesta clara». Además, la regidora mostró el malestar municipal al «no entender por qué, después de tantos años de gestiones y de que al fin parecía que se iba a iniciar los trabajos, nos encontramos con un nuevo parón administrativo». Fuentes de la Consejería aseguran a LA VERDAD que el compromiso del Gobierno regional es que la población de Alhama disponga de las mejores infraestructuras sanitarias posibles con la ampliación y reforma del centro de salud del municipio. «El objetivo es proceder a la licitación de la obra en el menor tiempo posible. Para esta actuación hay previstos 1,6 millones en los presupuestos de 2025, dentro de una inversión total de 4,5 millones, que aporta la Comunidad».

Dichas fuentes matizaron, asimismo, que la ampliación y reforma del centro se va a licitar conjuntamente con las actuaciones previstas en los centros de salud de Santomera y Mariano Yago de Yecla, para reducir el plazo del procedimiento.