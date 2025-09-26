«Llegué a mi casa y había un hombre dentro; me agredió tras desvalijar mi casa», denuncia una vecina de Alhama de Murcia Arrecian las quejas ciudadanas por los asaltos en viviendas; reivindican su derecho a «estar tranquilos en nuestras casas»

Vecinos de Alhama de Murcia celebraron este jueves una concentración en el céntrico jardín de Los Patos para reivindicar el derecho a «estar tranquilos en nuestras casas». Isabel, una vecina que portaba la pancarta de la movilización, aseguró que «en muchos barrios y casas de la localidad están entrando y asaltando y no hay penas para esta gente, que son de aquí, de Alhama, la violencia no tiene raza ni color» aseveró.

Antes de realizar la concentración colocaron una serie de carteles en diferentes puntos de la localidad anunciando la movilización. En esos carteles destacaron que «la delincuencia no tiene raza, religión ni nacionalidad. Algunos alhameños de toda la vida, que comen jamón y toman otras sustancias, también roban».

Durante la concentración los vecinos leyeron un manifiesto en el que destacaron su temor a la «desprotección» que sienten tras haber sido asaltados o robados. «No tenemos ninguna protección desde el punto de vista legal, ya que los violentos nos agreden y siguen campando tan tranquilos por nuestro entorno» afirmaron.

Aseguraron sentir rabia e impotencia. «Me han robado mi vida», comentó una de las vecinos que asistió a la concentración tras relatar que después del asalto que sufrió en su casa, duerme con miedo y con un bate de béisbol junto a su cama.

Isabel, otra vecina, recordó que el pasado martes santo «llegué a mi casa y había un hombre dentro que me agredió tras desvalijar mi casa. También me arrebató la mochila».

La Guardia Civil se reforzará con la llegada de 12 agentes

La concejala de Seguridad Ciudadana de Alhama, Leticia Pareja, recordó que, en breve, el cuartel de la Guardia Civil contará con 12 agentes más. También señaló que a la Policía Local se sumarán 4 nuevos agentes.

«Para el PSOE, la seguridad es una prioridad, por eso, la feria, que arranca a primeros de octubre, contará con un refuerzo especial de seguridad, con el objetivo de que vecinos y visitantes puedan disfrutar con tranquilidad» afirmó Pareja.

Por último, recordó que el PSOE ya respaldó en el Congreso la tramitación de una reforma penal para endurecer las penas por cometer hurtos, así como la reincidencia «en línea con la preocupación social de impunidad de estos delitos».