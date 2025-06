Un incendio devora dos naves en el polígono industrial de Alhama de Murcia

A.G.B. y Paco Espadas Martes, 24 de junio 2025, 15:16 | Actualizado 15:38h. Comenta Compartir

Un grave incendio se desató este martes por la tarde en la avenida de Francia del polígono industrial de Alhama de Murcia, ubicado al sur de la localidad y junto a la carretera RM-2. El fuego, visible desde varios kilómetros de distancia, llegó a consumir dos naves, una de productos fitosanitarios y un almacén de material de feria.

Los bomberos trabajan con medios terrestres y aéreos para intentar que el fuego, que se desató sobre las 14 horas, no se extienda a otros almacenes cercanos. El más próximo por ahora no peligra porque el viento sopla en sentido contrario. Según informaron a LA VERDAD fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias 112, también se desplazaron al lugar efectivos de Protección Civil, que han acordonado la zona, pero no se ha solicitado el traslado de ninguna ambulancia, por lo que por el momento no hay constancia de heridos.

